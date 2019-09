Ron Johnson: Një marrëveshje Kosovë-Serbi do të ishte me përfitime

Në një intervistë për shërbimin ukrainas të Zërit të Amerikës, senatori republikan Ron Johnson, i cili kohët e fundit bashkë me senatorin demokrat Chris Murphy bëri një vizitë në Ballkan dhe në Ukrainë, iu përgjigj pyetjes se çfarë kompromisesh duhet të bëjnë Kosova dhe Serbia për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre. Ai u intervistua nga korrespondentja Nataliya Robert.

Senator Ron Johnson: Në të vërtetë, u takon udhëheqësve në Kosovë dhe Serbi të përcaktojnë nëse mund të arrijnë marrëveshje.

Ky është udhëtimi im i katërt në rajon, ku u takova me të dy presidentët dhe pata një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Serbisë, Vuçiç, i cili tha se ishte hera e nëntë që takoheshim.

Pra, kam qenë mjaft i përfshirë këto dy vitet e fundit. Ajo që mund të them është se në të dyja vendet ka udhëheqës që e kuptojnë se është në interesin e të dyja vendeve që t’i lënë mënjanë dallimet dhe të arrijnë një marrëveshje. Mirëpo, gjetja e kësaj marrëveshjeje ka qenë më e vështirë. Të dyja vende kërkojnë një përfshirje më të madhe të SHBA. Mendoj se ata e vlerësojnë ndihmën që evropianët u kanë dhënë. Por, le ta themi hapur: Amerika është fuqi e madhe dhe ata kërkojnë një rol më të madh udhëheqës amerikan. Unë mendoj se ne do t’ua ofrojmë këtë, por jo në kuptimin e imponimit të diçkaje, jo në kuptimin e presionit për të bërë diçka, por thjesht duke qenë mbështetës të përpjekjeve të tyre dhe duke u përpjekur për krijimin e kushteve që udhëheqjet e të dyja vendeve të mbështeten te përkrahja e Amerikës dhe e Evropës pasi të kenë arritur një marrëveshje.

Kjo është e domosdoshme për të bindur popullin e Kosovës dhe të Serbisë, sepse ajo mund të jetë një marrëveshje të cilën ata mund të mos e pëlqejnë, pikërisht si Marrëveshja e Prespës. Qytetarët e Greqisë dhe asaj që sot është Maqedonia e Veriut nuk ishin të kënaqur me të. U desh guxim politik për ta arritur atë marrëveshje. Besoj se të dyja këto vende, pas jo shumë muajsh do ta kujtojnë këtë dhe do të thonë: përse e bëmë aq të madhe? Pse u grindëm aq shumë?

Ne duhet t’i theksojmë popullit të Serbisë dhe të Kosovës se është në interesin e tyre dhe do të kenë shumë përfitime në aspektin e integrimit të mëtejshëm në ekonominë evropiane, të udhëtimeve pa viza dhe të ekonomive më të suksesshme. Sepse me arritjen e asaj marrëveshjeje, do të kishte më shumë gjasa për tërheqjen e investimeve të huaja. Do të kishte shumë përfitime pasi të kapërcehet ky ngërç. Pra, detyra e SHBA por edhe e atyre udhëheqësve është të bindin njerëzit, jo domosdoshmërisht për marrëveshjen, sepse kjo do të ishte punë e vështirë, por për përfitimet nga arritja e marrëveshjes dhe nga kapërcimi i ngërçit të tanishëm.