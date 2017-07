Presidenti Trump në Poloni

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha të enjten se Shtetet e Bashkuara po punojnë përkrah Polonisë për t'u përballur me "veprimet dhe sjelljet destabilizuese" të Rusisë, ndërsa nënvizoi se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj paqes dhe sigurisë në Evropën lindore dhe qendrore.

Presidenti Trump foli bashkë me presidentin polak, Andrzej Duda, në fillim të vizitës së tij në Evropë, ndërsa vlerësoi aleancën e NATO-s si "thelbësore për të penguar konfliktet".

Presidenti amerikan kritikoi disa vende anëtare të NATO-s se nuk po shpenzojnë sa duhet në ushtritë e tyre, ndërsa veçoi Poloninë si një nga aleatët që sipas tij, po përmbushë detyrimet e saj.

Presidenti pritet të mbaje fjalimin e tij të parë publik në Evropë në sheshin Krasinski në Varshavë, një zonë e mbushur me simbolika të rezistencës polake ndaj sundimit totalitar.

Shtëpia e Bardhë tha se presidenti do të nënvizojë përkushtimin e tij ndaj parimit të NATO-s për mbrojtje të përbashkët, por po ashtu, do të ritheksojë kërkesat e tij ndaj vendeve tjera anëtare për të kontribuuar në ndarjen e barrës financiare. Presidenti Trump, pritet të tërhiqet nga qëndrimi i pakëndshëm në udhëtimin e parë në Evropë në muajin maj, kur ai qortoi udhëheqësit e vendeve anëtare të NATO-s së nuk po paguajnë sa duhet, ndërsa dështoi të mbështesë artikullin 5 të traktatit të NATO-s që bënë thirrje që të gjitha kombet në aleancë të përgjigjen nëse një anëtar i saj sulmohet.

Më shumë se 3 mijë trupa amerikane janë të vendosura në Poloni si pjesë e veprimeve të NATO-s për t'ju kundërpërgjigjur agresionit rus në Ukrainë.

Në pritje të një mikpritjeje rë ngrohtë, udhëheqësi amerikan përballet me shqetësimet e vazhdueshme gjithandej kontinentit rreth deklarimeve të mëhershme politike të tij, përfshirë përkushtimin ndaj NATO-s, tërheqjen nga marrëveshja e Parisit mbi klimën dhe lavdet që i kishte thurur në të kaluarën presidenti rus Vladimir Putin.

Polonia pret rikonfirmime konkrete, tha profesori i Universitetit të Varshavës, Zbigniew Lewicki.

Mendoj se shumë njerëz duan të dëgjojnë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë praninë ushtarake në Poloni dhe do të respektojnë artikullin e 5-të të traktatit - që do të thotë se do të ndihmojnë nëse është e nevojshme", tha Lewicki.