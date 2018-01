Rusia kundër ndryshimit të marrëveshjes bërthamore me Iranin

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha sot se Rusia nuk e mbështet thirrjen e Presidentit amerikan Donald Trump për të rinegociuar marrëveshjen ndërkombëtare që kufizon programin bërthamor të Iranit.

Të premten Presidenti Trump nuk i vendosi sanksione të reja Iranit por tha se Kongresi dhe partnerët europianë kishin 120 ditë afat për të gjetur mënyra për të rregulluar ato që ai i quajti "të meta shkatërrimtare" të marrëveshjes.

Sot ministri i jashtëm rus tha se nëse zoti Trump vazhdon me kërcënimin e tij për t'u tërhequr nga marrëveshja nëse nuk bëhen ndryshime, do të ketë pasoja të paimagjinueshme me Iranin që do ta konsideronte veten jo më të kufizuar nga kërkesat e marrëveshjes.

Presidenti Trumpi e ka kritikuar marrëveshjen e Iranit duke e cilësuar si një akord që i bën lëshime regjimit iranian, pasi sipas tij lë në fuqi shumë nga programi bërthamor i Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë gjithashtu se provat me raketa balistike të Iranit janë kundër frymës së marrëveshjes.

Në tekstin e marrëveshjes bërthamore, provat me raketa balistike nuk ndalohen shprehimisht. Por dokumenti u mbështet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara me një rezolutë që i bën thirrje Iranit të mos ndërmarrë ndonjë veprim që lidhet me raketat balistike.

Por zoti Trump dëshiron një variant të ri të marrëveshjes bërthamore që mbulon dhe çështjen e raketave balistike.

Irani këmbëngul se ka të drejtë të vazhdojë programin e saj të raketave dhe ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po punojnë për të minuar marrëveshjen bërthamore.