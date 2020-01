Qeveria ruse i dorëzon dorëheqjen presidentit Putin

Mediat ruse njoftojnë se qeveria e kryeministrit Dmitry Medvedev i ka dorëzuar dorëheqjen e saj Presidentit Vladimir Putin.

Njoftimi i papritur, i cili erdhi menjëherë pasi Putini propozoi një votë mbarëkombëtare mbi ndryshime gjithëpërfshirëse që do të kalonin pushtetit nga presidenca në parlament, do të thotë se Rusia gjithashtu do të ketë një kryeministër të ri.

Disa agjenci lokale të lajmeve transmetuan njoftimin sot, duke shtuar se Putini do të vendosë për përbërjen e qeverisë së re.

Agjencia e lajmeve Interfax tha, pa dhënë burimin, se presidenti Putin ka udhëzuar qeverinë në largim që të kryejë detyrat e saj deri sa të jetë krijuar një administratë e re.

Ajo shtoi se Putini planifikon të krijojë pozicionin e sekretarit të Këshillit të Sigurisë Ruse dhe se posti do t'i ofrohet Medvedevit.