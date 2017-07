Prokurori i Përgjithshëm Sessions, nën presion të dyfishtë

Prokurori i Përgjithshëm Jeff Sessions po ndeshet me presion në rritje nga Kongresi dhe nga Shtëpia e Bardhë lidhur me kontaktet me ish-të dërguar rusë në Uashington si dhe me vendimin që mori më pas për t’u shkëputur nga hetimet që po zhvillonte Departamenti i Drejtësisë mbi dyshimet se mund të ketë pasur marrëveshje të fshehta mes ekipit të Presidentit Trump gjatë zgjedhjeve dhe Rusisë.

Dy ditë radhazi Presidenti Trump postoi në Twitter komente ku kritikonte zotin Sessions dhe aludonte se hetimet duhet të përfshinin edhe ish-kandidaten demokrate Hillary Clinton.

"Prokurori i Përgjithshëm Jeff Sessions është treguar shumë i dobët ndaj krimeve të Hillary Clintonit (ku janë emailet dhe serveri i Komitetit Kombëtar të Demokratëve?) si dhe me ata që nxjerrin informata sekrete,” shkruante presidenti. Të hënën ai e cilësonte zotin Sessions si “Prokurori ynë me telashe” dhe pyeste përse ai “nuk kishte hetuar Hillary-n për krime dhe për kontakte me Rusinë?”.

Senatorja Dianne Feinstein i kërkoi zotit Sessions të hënën të dilte para Komisionit të Senatit për Gjyqësorin sa më parë për t’iu përgjigjur pyetjeve për bisedat me ish-ambasadorin rus në Uashington, Sergey Kisliak, gjatë fushatës së 2016. Në atë kohë zoti Sessions ishte këshilltar i ekipit Trump, por edhe anëtar it Senatit.

Gazeta Washington Post njoftoi të premten se Kisliak u kishte thënë eprorëve në Moskë vitin e kaluar se kishte diskutuar çështje të fushatës me Sessions, ndryshe nga deklarimet që bëri Sessions lidhur me këto takime. Gazeta shruante se informatat ishin nxjerrë nga biseda të interceptuara mes Kisliakut dhe Moskës.

((https://www.washingtonpost.com/world/national-security/sessions-discussed-trump-campaign-related-matters-with-russian-ambassador-us-intelligence-intercepts-show/2017/07/21/3e704692-6e44-11e7-9c15-177740635e83_story.html ))

"Kjo është një çështje serioze, dhe Komisioni duhet të dëgjojë shpjegimet e drejtpërdrejta të Prokurorit të Përgjithshëm,” shkruante Senatorja Feinstein në një letër në adresë të kryetarit të Komisionit Chuck Grassley, ku e nxiste atë të thërriste zotin Sessions për të dëshmuar.

Al Franken, një tjetër anëtar demokrat i komisionit dhe kritik i zotit Trump, e cilësoi bisedën e përshkruar në gazetë mes Sessions dhe Kisliakut një “zhvillim shumë shqetësues në marrëdhëniet mes ekipit të zotit Trump dhe Rusisë”.

"Tani është më e qartë se kurrë se Jeff Session duhet të dëshmojë përsëri para komisionit që ne të dimë përgjigjet,” shkruante Senatori Frankel në Facebook të premten. Megjithatë, më pas ai tha në intervistë me rrjetin CNN se kryetari it komisionit nuk do ta thërrasë Sessions për të dëshmuar përsëri.

Një zëdhënës për kryetarin e Komisionit të Senatit për Gjyqësorin, Chuck Grassley tha për Zërin e Amerikës të hënën se zoti Grassley do ta thërrasë Sessions të dëshmojë më vonë, pasi të jetë emëruar gjithë ekipi i Prokurorit të Përgjithshëm. Zëdhënësi, Taylor Foy tha se pakica demokrate në Senat ka “këmbëngulur për të zvarritur emërimet e zyrtarëve për Departamentin e Drejtësisë” dhe se kjo e ka vështirësuar punën mbikqyrëse që kryen komisioni mbi strukturat e drejtësinë.

Komisioni i Senatit për Drejtësinë mbikqyr punën e Departamentit të Drejtësisë dhe është një ndër komisionet e përfshira në hetimet mbi rolin e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të 2016.

Në mars, Jeff Sessions u tërhoq nga hetimet mbi Rusinë, pas njoftimeve se ai nuk kishte treguar gjithçka mbi kontaktet e tij me ish-ambasadorin rus Kisliak kur kishte dëshmuar para komisionit në seancën për miratimin e emërimit të tij si Prokuror it Përgjithshëm.

Zoti Sessions ka hedhur poshtë akuzat se ka dhënë dëshmi çorientuese para senatorëve, duke shtuar se tërheqja e tij nga procesi hetimor u bë si rezultat i rolit të tij si këshilltar i ekipit Trump gjatë fushatës.

Presidenti Trump shprehu revoltim në përgjigje të shkëputjes së zotit Sessions nga procesi hetimor dhe më pas ai e fajësoi Prokurorin e Përgjithshëm për emërimin e Robert Muellerit si prokuror special për të drejtuar këto hetime.

Në një intervistë me gazetën New York Times javën e kaluar, Presidenti Trump tha se ai nuk do ta kishte emëruar kurrë Jeff Sessions për prokuror të përgjithshëm po ta kishte ditur se ai do të tërhiqej nga hetimi mbi rolin që ka luajtur Rusia në zgjedhje.

((https://www.nytimes.com/2017/07/20/us/politics/trump-jeff-sessions-attorney-general.html ))