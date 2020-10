SHBA, analistët komentojnë për debatet presidenciale

A mund të ketë qenë debati i kandidatëve për nënpresident, debati përfundimtar për 2020-tën?

“Mendoj se do të ketë një debat tjetër”, thotë Mitchell McKinney, profesor për komunikimin në Universitetin e Mizurit.

Ndërsa ka kaluar gjysma e periudhës tradicionale, është pezulluar zhvillimi i ritualit prej katër debatesh.

Pas diagnozës me COVID-19 të Presidentit Trump, Komisioni për Debatet Presidenciale njoftoi se debati i ardhshëm presidencial i planifikuar për më 15 tetor si një aktivitet me audiencë që do të drejtonte pyetje, do të zhvillohej tashmë virtualisht për shkak të pandemisë.

“Nëse do të bëhej një takim virtual, mendoj se do të ishte shumë simbolike, emblematike, e asaj që po kalon vendi”, thotë profesor McKinney.

Presidenti Trump i tha kanalit Fox Business News se nuk do të humbiste kohën e tij me një debat virtual, duke e quajtur atë “qesharak”.

“Nëse është në Zoom dhe i mbyllin mikrofonin, ai mund ta ngrejë zërin e tij dhe të flasë sa të jetë e mundur, por do të jetë teknologjikisht e mundur ta heshtin. Në çdo kontekst tjetër ballë për ballë, mund t’i fikin mikrofonin, por nëse ai ngre zërin, do të dëgjohet nga mikrofoni i zotit Biden”, thotë Karrin Vasby Anderson, profesore për komunikimin, në Universitetin e Shtetit Kolorado.

Njoftimi për një debat virtual dhe refuzimi nga ana e Presidentit Trump, erdhi në më pak se 12 orë pas debatit të vetëm mes Nënpresidentit Mike Pence dhe Senatores Kamala Harris.

“A e promovoi (Nënpresidenti) Pence mesazhin e (Presidentit) Trump dhe ato çfarë ai ka thënë për të gjitha këto çështje? Dhe a projektoi (Senatorja) Harris një mesazh konsistent me (ish-Nënpresidentin) Biden? Absolutisht po. Të dy ia dolën mbanë”, thotë profesorja Anderson.

“U paraqitën dy variante krejt të ndryshme nga dy kandidatët. Njëri ishte se ‘këto katër vite kanë qenë të mrekullueshme, nën udhëheqjen e Donald Trump-it. Dhe po të mos kishte qenë ai, do të ishte shumë më keq’. Dhe të gjitha gjërat e tjera, madeje edhe për koronavirusin. Dhe, në vazhdim ajo kritikoi menaxhimin e situatës duke thënë për koronavirusin se ‘Ky është dështimi më i keq në historinë e presidencës dhe se nuk meriton katër vite të tjera’. Patëm kështu pra dy pamje krejt të kundërta”, thotë zoti McKinney.

Analistët thonë se një fenomen i përsëritur nga debati Trump – Pence ishte injorimi i moderatorit dhe thyerja e rregullave.

“Ndërsa u shjellua debati, ai e bëri të qartë se ishte roli i tij të vendoste sa gjatë do të fliste, se kur do të fliste, dhe se për çfarë do të fliste. Pra, mori autoritetin që i takonte moderatores, e cila në këtë rast ishte grua. Dhe ndërsa zhvillohej debati, ai ndërmori iniciativën për ta bërë Senatoren Harris që t’i përgjigjej pyetjeve të tij, të cilat nuk ishin ngritur nga moderatorja. Pra, ai e bëri shumë të qartë se e perceptonte rolin e tij si një prezencë autoritare në atë debat”, thotë zonja Anderson.

“Mendoj se Mike Pence përfitoi nga si të thuash ‘Unë po e fitoj këtë betejë, po i injoroj rregullat, po i thyej rregullat. Ajo po më lutet, por unë do të vazhdoj të veproj kështu’. Dhe pas pak, ajo si të thuash u dorëzua”, thotë zoti McKinney.

Debati që ishte planifikuar për në 15 tetor nuk do të zhvillohet.

Ish-Nënpresidenti Joe Biden ka planifikuar tashmë një aktivitet të drejtpërdrejtë televiziv në atë ditë, kur do të marrë edhe pyetje nga votuesit.

Edhe Presidenti Trump ka sinjalizuar se dëshiron të zhvillojë një aktivitet të drejtpërdrejtë atë mbrëmje.

Debati përfundimtar presidencial është caktuar për t’u zhvilluar në datën 22 tetor, në Neshvill, të shtetit Tenesi. Ekipi elektoral i Presidentit Trump po kërkon organizimin e një tjetër debati më 29 tetor.