SHBA rivendos të gjitha sanksionet ndaj Iranit 

Të hënën, Shtetet e Bashkuara rivendosën sanksionet ndaj industrisë së naftës dhe sektorit financiar të Iranit, bazuar tek premtimi i Presidentit Donald Trump për të ndaluar ndihmën që Teherani ka marrë si pjesë e një marrëveshjeje ndërkombëtare për të kufizuar programin e tij bërthamor. Vendimi rikthen ndalimin e blerjes së naftës iraniane tek e cila mbështetet pjesa më e madhe e ekonomisë së vendit. Sanksionet synojnë gjithashtu Bankën Qendrore të Iranit dhe sektorët e ndërtimit të anijeve dhe të transportit.

Gjatë një interviste të transmetuar në rrjetin televiziv Fox News të dielën sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo parashikoi suksesin e sanksioneve.

"Sanksionet e kanë patur tashmë një ndikim të madh. Ndërkohë janë ulur eksportet e naftës së papërpunuar nga Irani me më shumë se një milion fuçi në ditë. Kjo shifër do të bjerë edhe më tej. Ka disa vende që kanë bërë ulje të konsiderueshme në importet e tyre të naftës, por u nevojitet pak më shumë kohë për ta ndalur plotësisht dhe ne do t'ua japim atë kohë"- tha ai.

Në një fjalim televiziv të mbajtur të hënën Presidenti iranian Hassan Rohani tha se Teherani do t’i thyejë sanksionet amerikane dhe do të vazhdojë të shesë naftë.

Të premten nëpërmjet një deklarate Presidenti amerikan Trump tha se qëllimi i sanksioneve është që të detyrojë udhëheqësit iranianë të zgjedhin ose të braktisin atë që ai e quan "sjellje shkatërrimtare" ose të "vazhdojnë rrugën drejt një katastrofe ekonomike".

Presidenti amerikan e braktisi marrëveshjen bërthamore në muajin maj, duke akuzuar Iranin për shkelje të saj.

Ai tha se Teherani po vijon me programin e armëve bërthamore dhe se zbutja e sanksioneve i siguroi këtij vendi para, për të kryer aktivitete destabilizuese në Lindjen e Mesme.

Në vitin 2015 Irani arriti një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Kinën, Francën, Rusinë dhe Gjermaninë. Teherani mohon që programi i tij bërthamor të ketë patur si qëllim prodhimin e armëve bërthamore. Agjencia Kombeve të Bashkuara për Energjinë Atomike e ngarkuar me monitorimin e zbatimit të marrëveshjes, ka vërtetuar në raporte të shumta se Irani i është përmbajtur marrëveshjes. Të gjitha vendet e tjera nënshkruese të saj kanë argumentuar se marrëveshja është mënyra më e mirë për të siguruar që Irani nuk do të prodhojë armë bërthamore. Zyrtarët iranianë kanë premtuar të mbeten pjesë e marrëveshjes për sa kohë palë të tjera, përveç Shteteve të Bashkuara, do të vazhdojnë ta zbatojnë atë.