SHBA, një kthesë në hetimin për Rusinë?

Hetimi i rolit të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 mori një kthesë të rëndësishme të enjten kur ish-avokati personal i presidentit Donald Trump, Michael Cohen, pranoi fajësinë në një gjykatë federale në Nju Jork.

Cohen pranoi se kishte gënjyer Kongresin në interes të zotit Trump lidhur me një projekt pasurish të patundshme në Rusi, ndërkohë që ai kandidonte për president.

Michael Cohen doli nga gjykata federale e Nju Jorkut pa komentuar, i shoqëruar nga avokati i tij, Guy Petrillo.

"Zoti Cohen bashkëpunoi me gjykatën dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë", tha Petrillo.

Dokumentet e gjykatës të paraqitura nga prokurori i posaçëm Robert Mueller tregojnë me hollësi se vitin e kaluar për hir të besnikërisë ndaj presidentit, zoti Cohen gënjeu para një komisioni të Senatit kur u pyet për një projekt pasurish të patundshme të zotit Trump në Rusi.

Pranimi i fajit nga zoti Cohen shkaktoi reagimin e menjëhershëm të Presidentit Trump, i cili ishte duke shkuar në Argjentinë për takimin e G-20s.

"Ai është njeri i dobët dhe duke qenë i dobët, ndryshe nga të tjerët ai po përpiqet të reduktojë dënimin që do të marrë. Pra, ai gënjen për një projekt që të gjithë e dinin. Dua të them, ne ishim shumë të hapur për këtë projekt,” tha zoti Trump.

Menjëherë pas paraqitjes së zotit Cohen në gjykatë, Presidenti Trump shkroi në Twitter se po anulonte një takim të planifikuar në Argjentinë me Presidentin rus Vladimir Putin, duke përmendur si shkak gjendjen e tensionuar në Ukrainë.

Lajmi se zoti Cohen kishte pranuar fajësinë, u prit me reagime mes anëtarëve të Kongresit, duke përfshirë senatorin demokrat Mark Warner.

"Duket se mes aleatëve më të afërt të presidentit ka një prirje që ata nuk thonë të vërtetën, megjithëse edhe Shtëpia e Bardhë duket se çdo ditë nuk i paraqet drejt faktet."

Shqetësime u shfaqën edhe mes republikanëve, duke përfshirë senatorin e Luizianës, John Kennedy:

"Ai nuk duhet të kishte gënjyer para Kongresit. Dhe nëse ai e bëri këtë, që mesa duket e ka bërë, atëherë duhet të dënohet".

Pranimi i fajit nga zoti Cohen dhe bashkëpunimi i tij me hetimin e prokurorit Robert Mueller sinjalizon ndoshta një fazë të re të hetimit për Rusinë, thotë senatori demokrat, Tim Kaine:

"Është e qartë se hetimi i zotit Muller po fillon të përshpejtohet. Zoti Mueller bëri atë që duhej të bënte, nuk u ndje shumë në dy muajt para zgjedhjeve për Kongresin, por tani hetimi po fillon të përshpejtohet".

Pranimi i fajit nga zoti Cohen mund të jetë një kthesë e rëndësishme në hetim, thotë analisti Ric Simmons:

"Ky pranim i fajit ka të bëjë drejtpërdrejt me kontaktet e Rusisë me zotin Cohen dhe përmes tij me zotin Trump, pra është diçka që nuk e kemi parë shumë në hetimin e prokurorit Mueller. Është diçka që lidh, në fakt, interesat ruse me zotin Trump."

Presidenti Trump kohët e fundit u dha përgjigje me shkrim pyetjeve të paraqitura nga zoti Mueller lidhur me një bashkëpunim të mundshëm midis fushatës Trump dhe Rusisë në zgjedhjet e 2016s.

Presidenti Trump e ka dënuar në mënyrë të përsëritur hetimin për Rusinë si një "gjueti shtrigash".