Anëtarë të Kongresit amerikan, mbështetje për një marrëveshje Kosovë-Serbi

Anëtarë të Kongresit amerikan shprehën mbështetjen për arritjen e një marrëveshjeje mes Kosovës dhe Serbisë, që do t’i hapte rrugën integrimit euro-atlantik të dy vendeve. Në takime me Presidentin e Kosovës, ligjvenësi Eliot Engel dhe disa senatorë, premtuan se do të luajnë rolin e tyre që Shtetet e Bashkuara të kontribuojnë në vendosjen e paqes dhe stabilitetit dhe në mirëqenien e popullit të Kosovës. Kolegia Keida Kostreci njofton:

Ligjvenësi demokrat Eliot Engel foli me Presidentin Thaçi për nevojën që Kosova të ecë përpara dhe integrimin në organizatat ndërkombëtare. Zoti Engel, i cili në janar do të bëhet kryetari i Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë në Dhomën e Përfaqësuesve, premtoi se do të vazhdojë të jetë avokat i popullit të Kosovës për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuuara.

Zoti Engel nuk deshi të fliste konkretisht për idenë e ndryshimit të kufijve, por ...

“Shtetet e Bashkuara janë me Kosovën çfarëdo që të vendosin udhëheqësit e Kosovës. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në çdo lloj mënyre të mundshme”, tha ai.

Presidenti Thaçi vlerësoi angazhimin e zotit Engel për Kosovën, për lirinë dhe pavarësinë e saj, dhe në procesin aktual për anëtarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian.

“Unë shpresoj që mbështetja e kongresmenit Engel do të jetë edhe më e fuqishme tani në fazën e tretë të Kosovës, atë të konsolidimit ndërkombëtar, anëtarësimit në NATO, në Bashkimin Evropian dhe organizatën e Kombeve të Bashkuara”, tha Presidenti Thaçi.

Ai shtoi se e kishte informuar kongresmenin edhe për dialogun Kosovë-Serbi.

Senatorja republikane nga Ajova Joni Ernst, tha se është shumë e rëndësishme që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje,

“Ne duam paqe, duam stabilitet mes qeverive dhe Presidenti Thaçi po punon me intensitet për këtë. Kështuqë natyrisht unë e mbështes atë nismë”, tha ajo.

Senatorja e vuri theksin tek lidhjet e fortta mes Ajovas dhe Kosovës dhe tha se shteti i saj do që të ketë paqe dhe mirëqenie për gjithë popullin e Kosovës.

Senatori republikan, Ron Johnson e pranoi se zgjidhja mes Serbisë dhe Kosovës është e vështirë, por një marrëveshje është e domosdoshme për të ardhmen e dy vendeve.

“Ne në Shtetet e Bashkuara e mbështesim dhe jo vetëm për t’u krijuar hapësirën Presidentëve Thaçi dhe Vuçiç për të arritur një marrëveshje, sepse duhet të arrihet mes dy palëve, por edhe që kur të arrihet marrëveshja, të japim mbështetjen dhe të sigurohemi që ajo të sjellë paqen, stabilitetin, sigurinë dhe mirëqenien që popujt e Kosovës dhe Serbisë të ecin përpara”.

Presidenti Thaçi u takua edhe me senatorin Marco Rubio. Gjatë vizitës në Uashington të Presidentit Thaçi, Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit thanë se ka ardhur momenti që Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje historike.