Demokratët premtojnë se do të intensifikojnë hetimet ndaj Presidentit Trump

Ligjvënës demokratë me peshë, premtuar të dielën se do të intensifikojnë hetimet për Presidentin Donald Trump dhe për lidhjet e tij me Rusinë gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016.

Kreu i Komisionit Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve, Jerrold Nadler i tha televizionit ABC se të hënën, komisioni që ai drejton do të bëjë kërkesa për dokumenta nga 60 vetë "për të filluar hetimet për të paraqitur para popullit amerikan një çështje për pengim të drejtësisë, korrupsion dhe abuzim me pushtetin".

Ai tha se kërkesat do t'u dërgohen zyrtarëve në Shtëpinë e Bardhë dhe Departamentin e Drejtësisë, si edhe djalit të madh të presidentit, Donald Trump Jr., dhe Allen Weisselbergut, shefi ekzekutiv i financave i Organizatës Trump.

Zoti Nadler tha se besoj se presidenti ka penguar drejtësinë gjatë dy viteve në detyrë. Ai tha se ish-avokati personal i zotit Trump, Michael Cohen, në dëshminë e tij të detajuar publike në Kongres "e implikoi direkt presidentin në disa krime, si gjatë kohës së fushatës ashtu edhe kur u bë president".

“Ende nuk i kemi në dorë faktet, por do të fillojmë hetime të mirëfillta", tha zoti Nadler.

Zoti Cohen, që e quajti Presidentin Trump “racist, mashtrues dhe gënjeshtar", i tregoi një komisioni të Kongresit dy çeqe për 35 mijë dollarë, një i nënshkruar nga presidenti dhe tjetri nga i biri i tij dhe zoti Weisselberg, drejtuar avokatit Cohen, pjesërisht për të shlyer 130 mijë dollarë që ai i kishte paguar pak para zgjedhjeve të vitit 2016 aktores së filmave pornografikë, Stormy Daniels që ajo të mos fliste ludhur me një marrëdhënie që ajo thotë se kishte pasur me zotin Trump, para më shumë se një dekade.

Senatori demokrat Mark Warner, nënkryetari i Komisionit të Senatit për Zbulimin, i tha CNN-it se pas dëshmisë së zotit Cohen "Duhet të gërrmojmë më shumë" për të zbuluar se deri ku arrinin përpjekjet e Presidentit Trump për ndërtimin e një grataçele në Moskë gjatë fushatës së vitit 2016, ndërsa para votuesve thoshte se nuk ishte i përfshirë në asnjë negociatë biznesi me Rusinë.

Senatori Warner tha se do të arrinte në përfundimin nëse zoti Trum kishte bashkëpunuar me qëllim me Rusinë për ta ndihmuar që të fitonte zgjedhjet, pasi të bëhen hetime të mëtejshme.

Por shtoi ai "pretendimi se nuk ka prova është faktikisht i gabuar".

Komisioni i zotit Nadler do të ishte i pari që do të fillonte procesin e për të kërkuar shkarkimin e zotit Trump, por ai tha se nuk është marrë ndonjë vendim në këtë drejtim.

Komisioni i zotit Nadler, dhe komisione të tjera të Kongresit po presin bërjen publike të raportit të prokurorit të posaçëm, Robert Mueller për hetimin e tij të lidhjeve të mundshme të fushatës së zotit Trump me Rusinë dhe nëse zoti Trump, kur u bë president, pengoi drejtësinë në përpjekjet për të frenuar hetimin.

Raporti i zotit Mueller mund t'i dorëzohet Prokurorit të Përrgjithshëm, William Barr ditët e ardhshme por nuk është e qartë se deri në çfarë mase do të bëhet publik.

Zoti Trump, ka rifilluar sulmet ndaj hetimit të zotit Mueller dhe hetimeve në rritje të Kongresit.

"Pas më shumë se dy vjetësh Ngacmimesh ndaj Presidentit, e vetmja gjë që është provuar është se demokratët dhe të tjerë kanë shkelur ligjin", shkruante ai në Twitter të dielën.

"Dëmshmia keqdashëse e Cohenit, që u dha nga një gënjeshtar për të ulur dënimin e vet, provoi se nuk kishte konspiracion. Dorëshkrimi për libër i saposhkruar nga ai. tregoi se ajo që tha ai ishte krejtësisht gënjeshtër. Por Media e Rreme nuk flet për këtë. Unë jam një njeri i pafajshëm, që po persekutohet nga disa njerëz shumë të këqinj, konfliktualë dhe të korruptuar në një Gjueti Shtrigash që është e palighshme dhe që nuk duhej lejuar që të fillonte. Dhe vetëm sepse fitova zgjedhjet. Megjithë këto, sukses i madh!" vazhdonte ai.