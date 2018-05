Presidenti Trump intensifikon sulmet ndaj hetimit për Rusinë

Presidenti amerikan Donald Trump tha sot se përdorimi nga FBI-ja i një informatori për të folur me tre nga anëtarët e fushatës së tij “mund të jetë nga nga skandalet politke më të mëdha në histori. Siç ka bërë edhe më parë ai e quajti hetimin për Rusinë “një gjueti shtrigash”. Presidenti u takua të hënën për këtë çështje me zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë, i cili po zgjeron një hetim të brendshëm për të zbuluar nëse kishte ndonjë motivim politik kur FBI-ja filloi të hetonte ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016.

Gjatë një takimi me Presidentin koreano-jugor Moon të martën në Zyrën Ovale, Presidenti Trump u pyet nga gazetarët lidhur me vendimin e tij për të kërkuar me këmbëmbulje detaje nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me hetimin për Rusinë.

“Shumë njerëz po thonë se kishte spiunë në fushatën time. Nëse kishte spiunë në fushatën time, kjo do të ishte turp për vendin. Do të ishte një ofendimet më të rënda që ka ndodhur ndonjëherë dhe mbi të gjitha do të ishte tepër e paligjshme”.

Zoti Trump kërkoi masa nga Departamenti i Drejtësisë përmes Twitterit të dielën.

Ishte seria e radhës në sulmet që kanë në qendër hetimin që ka hedhur hije mbi administratën e Presidentit Trump që prej më shumë se një viti.

“Kemi shifrat më të larta për punësimin se kurrë ndonjëherë më parë. Megjithatë e vetmja gjë që dëgjojmë është për këtë gjueti shtrigash të sajuar lidhur me Rusinë. Është e vetmja gjë që dëgjojmë. Më lejoni t;ju them se ne të gjithë kemi betejat tona dhe mua më pëlqen të luftoj këto beteja. Është vërtet fatkeqësi kjo që po ndodh në vendin tonë”.

Disa republikanë kanë kërkuar që Departamenti i Drejtësisë të nxjerrë më shumë informacion për fillimet e hetimit për Rusinë, përfshirë burime konkrete.

Por drejtori i FBI-së, Christopher Wray paralajmëroi Kongresin që të mos bëhet një gjë e tillë.

“Të gjithë ne në komunitetin e zbulimit e kuptojmë që në punën tonë ka garanci për mbrojtjen e burimeve dhe metodave. Dhe dita kur nuk mbrojmë dot burimet njerëzore, është dita kur populli amerikan ndjehet më pak i sigurt”.

Demokratët po e vënë theksin tek përpjekjet gjithnjë e më agresive të Presidentit. Një prej tyre është senatori Chuck Schumer.

“Prandaj ne duhet të jemi të skandalizuar në njëvjetorin e emërimit të zotit Mueller nga kjo fushatë shpifjesh nga Presidenti dhe aleatët e tij”.

Sulmet e intensifikuara ndaj hetimit të Rusisë nga Presidenti dhe aleatët e tij, janë të pashembullt, thotë analisti ligjor, Paul Schiff Berman.

“Është një rrugë shumë e rrezikshme që të sabotosh autoritetet qendrore të rendit në këtë vend dhe të minosh pavarësinë e tyre”.

Fushata për të diskredituar hetimin e Rusisë është përshpejtuar me përfshirjen e ish-kryebashkiakut të Nju Jorkut, Rudy Giuliani në ekipin ligjor të Presidentit.

“Para së gjithash, ai është i pafajshëm. Nuk ka asnjë në botë që mendon se ai është fajtor për bashkëpunim me rusët”.

Zoti Giuliani po bën një betejë ligjore dhe politike, thotë David Abraham.

“Nuk ka dyshim që strategjia është që kjo dramë të zhvillohet para kamerave të televizionit dhe jo në gjykatë. Proceset gjyqësore kanë pasoja të rënda ligjore”.

Zoti Giulani ka lënë të kuptohet se hetimi mund të mbyllet deri në shtator. Por nuk ka konfirmim për një gjë të tillë nga zoto Mueller, dhe as nëse presidenti do të bjerë dakord që të jape intervistë si pjesë e hetimit.