Pritet reagimi i Prokurorit Mueller pas përgjigjeve të presidentit

Presidenti Donald Trump po pret të shohë nëse përgjigjet me shkrim për pyetjet e Prokurorit Special Robert Mueller do të mjaftojnë për të shmangur për momentin një intervistë të rrezikshme me prokurorët. Pyetjet kanë të bëjnë me njohuritë që kishte presidenti për aktivitetin rus gjatë zgjedhjeve të 2016.

Është hera e parë që Presidenti Trump ka bashkëpunuar drejtpërdrejt me procesin hetimor mbi ndërhyrjet ruse.

Zyra e Prokurorit Mueller pranoi që presidenti të jepte përgjigje me shkrim lidhur me dyshimet se ka pasur bashkëpunim të fshehtë mes fushatës presidenciale të zotit Trump dhe rusëve. Për momentin pyetjet për pengim të procesit të drejtësisë janë lënë për më vonë.

Presidenti u tha gazetarëve se i kishte përgatitur përgjigjet vetë.

Zoti Mueller përsëri mund të thërrasë për dëshmi presidentin nëse mbetet i pakënaqur me përgjigjet.