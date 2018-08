Trump, thirrje për mbylljen e hetimit mbi ndërhyrjen e Rusisë

Presidenti amerikan Donald Trump, ka vazhduar sulmet e tij përmes mediave sociale ndaj hetimit të Prokurorit të Posaçëm Robert Mueller mbi lidhjet e mundshme mes anëtarëve të fushatës së vitit 2016 të zotit Trump dhe qeverisë ruse. Presidenti dhe këshilltarët e tij duan që hetimi të përfundojë.

Në maj, Presidenti Trump tha se dëshironte të fliste me hetuesit.

"Askush nuk dëshiron të flasë me hetuesit më shumë se unë. Në fakt kundër këshillës së avokatëve të mi, sepse shumica e avokatëve nuk flasin për këto çështje. Do të doja të flisja sepse nuk kemi bërë asgjë të keqe. Nuk kishte bashkëpunim me rusët. Nuk kishte asnjë pengim drejtësie. "

Por javën e kaluar, avokati i Presidentit Trump tha se biseda me prokurorin Mueller do të ishte e rrezikshme.

"Pse ai duhet të flasë nën betim? A mendoni se ne jemi budallenj? Ju dëshironi ta bëni këtë për ta vënë Presidentin në kurth për dëshmi të rreme. Ne nuk do ta lejojmë këtë", tha Rudy Giuliani, avokat i Presidentit Trump.

Në një numër postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Presidenti Trump kritikoi hetimin dhe veçoi Prokurorin e Përgjithshëm Jeff Sessions, i cili është tërhequr nga kjo çështje, duke thënë se, "Prokurori ynë i Përgjithshëm është i frikësuar dhe nuk është i përfshirë në këtë betejë".

Të dielën, këshilltarja e Presidentit, Kellyanne Conway zbuti kritikat ndaj Prokurorit Sessions.

"Unë mendoj se Prokurori i Përgjithshëm po bën punë të madhe në zbatimin e ligjit, por vullnetarisht ai është tërhequr nga kjo çështje. Presidenti me të drejtë dëshiron që Amerika ta shohë përfundimin e hetimit të Prokurorit Mueller në një kohë të duhur. Deri më tani nuk është provuar asnjë bashkëpunim me Rusinë dhe ju e dini këtë", thotë Kellyanne, Conway, Këshilltare e Presidentit Trump.

Avokati i Presidentit Trump ka thënë se do të dëshironte që hetimi mbi ndërhyrjen e Rusisë të përfundonte deri në shtator, përpara zgjedhjeve të mesmandatit për kongres.