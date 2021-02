Dhoma e Përfaqësuesve miratoi paketën e re të ndihmës financiare për Covid-19

Dhoma e Përfaqësuesve miratoi paketën e re të ndihmës financiare për pandeminë e Covid-19 të presidentit Joe Biden me vlerë prej 1.9 trilionë dollarësh, që synon të ndihmojë bizneset, qeveritë dhe miliona amerikanë të dëmtuar nga pasojat e pandemisë së koronavirusit.

Ligjvënësit votuan në linja partiake në Dhomën e Përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Paketa u miratua me 219 vota kundrejt 212 sa ishin kundër. Miratimi i saj e ka vënë presidentin Biden në rrugën për fitoren e tij të parë të madhe legjislative që nga marrja e detyrës më 20 janar.

Paketa e ndihmës do të duhet të miratohet në senatin 100 anëtarësh të ndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet demokratëve dhe republikanëve dhe nënpresidentja demokrate, Kamala Harris, ka votën vendimtare.

Demokratët, të cilët kanë epërsi të ngushtë në Dhomën e Përfaqësuesve, argumentuan se paketa është e nevojshme për të ringjallur ekonominë dhe për të luftuar pandeminë COVID-19, që u ka marrë jetën më shumë se 510 mijë amerikanëve. Republikanët kundërshtojnë koston e lartë të projektligjit.

Paketa mbulon kostot e vaksinave dhe pajisjeve të tjera mjekësore dhe siguron 1 mijë e 400 dollarë pagesa të drejtpërdrejta për shumicën e amerikanëve. Ajo siguron gjithashtu lehtësime financiare emergjente për qeveritë lokale dhe shtetërore, si dhe sektorët e biznesit të dëmtuar nga pasojat ekonomike të pandemisë, të tilla si industritë e restoranteve dhe linjave ajrore.

Paketa do të mbulojë edhe shpenzimet për përfitimet e papunësisë dhe lehtësime taksash për amerikanët me të ardhura të ulta dhe familjet me fëmijë, si dhe ofron ndihmë për bizneset e vogla.

Rritja e pagës minimale federale nga 7,25 dollarë në 15 dollarë në orë, është propozuar nga demokratët në versionin përfundimtar të paketës, por nuk ka gjasa të kalojë në senat. Ekspertja e rregullave parlamentare të Senatit tha të enjten se, sipas rregullit, propozimi duhet të hiqet nga projekt-ligji.

Vendimi nga ekspertja e rregullave parlamentare të Senatit, Elizabeth MacDonough i detyroi demokratët të kërkojnë rrugë të tjera që propozimi i pagës minimale të miratohet përballë një kundërshtimi të ashpër republikan.

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, tha të premten se Demokratët nuk do të heqin dorë nga rritja e pagës minimale federale.

"Nëse nuk kalon për shkak të rregullave të Senatit, ne do të ngulim këmbë... nuk do të ndalemi derisa shumë shpejt ta kalojmë pagën minimale prej 15 dollarësh", tha ajo në një konferencë me gazetarë.