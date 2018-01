Reagime pas publikimit të listës me emrat e njerëzve të afërt me Kremlinin

Departamenti amerikan i Thesarit publikoi listën e politikanëve dhe biznesmenëve rusë të afërt me qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin, lidhjet me udhëheqësit e lartë, si dhe pasuria e tyre. Hartimi i listës bëhet me kërkesë të Kongresit në kuadër të sanksioneve amerikane ndaj zyrtarëve rusë.

Lista me më tepër se 200 emra nuk përmban sanksione të reja, megjithëse një numër i figurave të përfshira në të kanë qenë objekt sanksionesh të mëparshme. Në listë përfshihen 114 politikanë rusë dhe 96 “oligarkë”, të cilët janë bërë të sukseshëm në vitet kur në pushtet ka qenë presidenti Vladimir Putin.

Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin tha të martën se "Në të ardhmen e afërt do të merren sanksione të reja ndaj Rusisë, ndoshta brenda një muaji, por nuk do të nxitohem të them kohën e saktë". Zoti Mnuchin i bëri këto komente gjatë një seance dëshmish në Senatin amerikan.

Kremlini reagoi të martën, duke thënë se publikimi i listës me zyrtarë dhe biznesmenë rusë, si pjesë e një ligji për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, tregon se Uashingtoni e konsideron të gjithë qeverinë ruse si armike.

Gushtin e kaluar, Presidenti Trump nënshkroi me hezitim një ligj të miratuar njëzëri nga Kongresi, i cili kërkonte ndëshkimin e Rusisë me sanskione, për shkak të ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Presidenti u shpreh në atë kohë se “ligji shkelte në mënyrë të paligjshme fuqitë ekzekutive të Presidentit, krijonte dizavantazh për kompanitë amerikane dhe dëmtonte interesat e aleatëve europianë”.

Ligji i jepte në dispozion adminsitratës Trump 180 ditë për të hartuar listën, ku përfshihen kryeministri rus Dmitry Medvedev, Ministri i Jashtëm Sergey Lavrov dhe zyrtarë të lartë të agjencisë ruse të zbulimit. Në listë përfshihen edhe figura të njhohura të biznesit rus, si manjati i industrisë së aluminit Oleg Deripaska, drejtori bankës shtetërore ruse Sberbank German Gref dhe shefi ekzekutiv i kompanisë së energjisë Gazprom, Alexei Miller.

Ligji po ashtu i kërkonte administratës Trump të vendoste sanksione ndaj çdo individi që ka lidhje të konsiderueshme biznesi me sektorët e mbrojtjes, apo të zbulimit të qeverisë ruse.

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se publikimi nga Shtetet e Bashkuara i listës së biznesmenëve të afërt me Kremlinin ishte një veprim jo miqësor:

“ Sigurisht që është një akt jo-miqësor. Ai ka për t’i komplikuar më tej situatën e vështirë të marrëdhinive të vështira ruso—amerikane që ekzistojnë tashmë. Ky akt ka për dëmtuar marrëdhëniet ndëkombëtare në përgjithësi,” - tha zoti Putin në një takim me zyrtarë të fushatës së tij zgjedhore në Moskë.

Ai shtoi se është “një veprim prej budallai që t’i trajtosh rusët sikurse Korenë e Veriut dhe Iranin. Por ai tha se ai përsëri dëshiron që marrëdhëniet mes Moskës dhe Uashingtonit të përmirësohen dhe se nuk do nxitohej me një veprim hakmarrës.

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov, emri i të cilit është i përfshirë gjithashtu në listë, tha se publikimi i emrave të njerëzve të afërt me Kremlinin është një veprim i paprecedent:

“Publikimi i një liste me kaq shumë emra mund të dëmtojë imazhin dhe reputacionin e firmave, biznesmenëve dhe zyrtarëve rusë, dhe se gjithë personat e përfshirë në të “de facto” janë etiketuar si armiq të Shtetetve të Bashkuara.”- tha zëdhënësi.

Ai tha se Moska do ta analizonte raportin amerikan, para se të arrinte në përfundime të mëtejshme.

Në Shtetet e Bashkuara, ligjvënësit demokratë e kritikuan presidentin që nuk vendosi sanksione të reja ndaj Rusisë dhe që nuk paraqiti një plan i cili do ta frenonte ndërhyrjen e mëtejshme ruse, pasi agjencitë amerikane të zbulimit arritën në përfundimin se Moska pati ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016.