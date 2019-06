Presidenti Trump në Britaninë e Madhe

Presidenti amerikan, Donald Trump, ndodhet në Britaninë e Madhe për një vizitë dyditëshe që përfshinë takimin me familjen mbretërore, drekë pune dhe bisedime me kryeministren britanike, Theresa May.

Derisa po nisej nga Shtëpia e Bardhë, presidenti Trump tha se udhëtimi i tij do të jetë "shumë interesant" dhe se beson që Shtetet e Bashkuara dhe Britania kane një mundësi për të arritur një "marrëveshje të madhe tregtare" në një të ardhme të afërt.

Vizita e tij në Britani ndodhë në një periudhë trazimesh politike. Kryeministrja May muajin e kaluar tha se do të jap dorëheqje pas dështimit për të përmbushur procesin e largimit të Britanisë së madhe nga Bashkimi Evropian.

Ky proces do të trashëgohet nga pasardhësi i saj, pa ndonjë rrugë të qartë për një zgjidhje midis partive thellësisht të ndara.

Presidenti Trump ka mbështetur hapuar ish-ministrin e Jashtëm, Boris Johnson dhe u ka thënë gazetarëve të dielën se do të takohet me zotin Johnson dhe me politikanin pro largimit të Britanisë së madhe nga Bashkimi Evropian, Nigel Farage, gjatë qëndrimit të tij në Londër.

Tashmë qartazi nuk është në agjendën e tij një takim me krye bashkiakun e Londrës, Sadiq Khan, i cili shkroi në gazetën “The Observer” se mikpritja e zotit Trump për një vizitë shtetërore është "jo britanike". Ai kishte përmendur në këtë shkrim shpërndarjen nga zoti Trump në rrjetet sociale të postimeve nga një, siç ka thënë, "grup racist i ekstremit të djathtë britanik”, pastaj refuzimin e presidentit amerikan të provave shkencore për ndryshimet klimatike, si dhe përpjekjet siç tha 'të paturpshme' të presidentit Trump për të ndërhyrë në garën për të zëvendësuar zonjën May.

Kur u pyet nëse do të ishte i hapur për t'u takuar me Khanin, presidenti Trump tha: "Jo, nuk mendoj shumë për të".

Udhëtimi i presidentit amerikan do të përfshijë gjithashtu ceremonitë përkujtimore për ndërhyrjen e aleatëve në Evropë gjatë Luftës së Dytë Botërore si dhe një ndalesë në Irlandë.