Vëllai i George Floyd-it bën thirrje për protesta paqësore

Një turmë e madhe njerëzish u mblodhën para dyqanit Cup Foods në Mineapolis për të nderuar afrikano-amerikanin George Floyd, të hënën. Familjarë dhe pjesëmarrës vendosën lule në vendin, ku George Floyd arrestua dhe më pas vdiq. Vëllai i tij, u bëri thirrje pjesëmarrësve për protesta paqësore, duke thënë se veprimet e dhunshme nuk do ta ringjallin George Floydin.

Turma të mëdha njerëzish krijuan një memorial me lule dhe disa prej tyre u lutën rrethi tij për të nderuar afrikano-amerikanin George Floyd, në vendin ku ai ndalua nga policia. Floyd vdiq ndërsa ishte nën arrest. Vëllai i tij, Terrence Floyd, në një fjalim para turmës së mbledhur të njerëzve, foli kundër dhunës dhe shkatërrimit.

“Unë e kuptoj që ju të gjithë jeni të mërzitur, por dyshoj që jeni aq të mërzitur sa unë, ndoshta as gjysëm të mërzitur. Kështu që, nëse unë nuk fyejë njerëzit dhe nuk hedh në erë gjëra, nuk bëj rrëmujë në komunitetin tim, atëherë çfarë po bëni ju? Nuk po bëni asgjë. Këto gjëra nuk do të rikthejnë vëllain tim. Mund t’ju bëjnë të ndjeheni mirë për një moment, ashtu si pirja e alkoolit, por kur të zgjoheni ju do të pyesni veten se çfarë keni bërë”.

Zoti Floyd theksoi se ai dëshironte që njerëzit të arsimoheshin, të votonin dhe të mos shkatërronin komunitetet e tyre. "Ta bëjmë këtë në një mënyrë tjetër," tha ai, para protestuesve të mbledhur.

"Të ndalojmë së menduari se zëri ynë nuk ka rëndësi, le të votojmë! Jo vetëm për presidentin, por në zgjedhjet paraprake, të votojmë në zgjedhjet e të gjitha niveleve. Të arsimojmë veten. Mos prisni që dikush tjetër t’u tregojë se kush janë kandidatët. Mësojeni vetë dhe vendosni se për cilin kandidat do të votoni. Dhe kështu do t'i godasim ata. Sepse ne jemi një grup i madh."

Vdekja e afrikano-amerikanit George Floyd ishte e fundit në një seri incidentesh të ngjashme që nxitën zemërim dhe protesta kundër racizmit në mesin e forcave të zbatimit të ligjit. Incidenti rindezi zemërimin në vendin e ndarë nga pikëpamja politike dhe racore, të goditur rëndë nga pandemia e koronavirusit, që ka goditur më rëndë afrikano-amerikanët.

Shumë qytete të prekura nga trazirat sapo kanë rifilluar disa aktivitete normale ekonomike pas masave kufizuese mbi dy mujore për frenimin e përhapjes së Covid-19, që ka vrarë mbi 104,000 njerëz dhe ka lënë pa punë mbi 40 milion vetë.