Diplomati më i lartë amerikan në Ukrainë dëshmon në Kongres

Një diplomat veteran amerikan dëshmon sot para ligjvënësve në Dhomën e Përfaqësuesve që po heton nëse Presidenti Donald Trump kushtëzoi asistencën për Ukrainën me çeljen e një hetimi ndaj ish-Nënpresidentit Joe Biden dhe djalit të tij.

William Taylor, zyrtari më i lartë në ambasadën amerikane në Ukrainë, dëshmon sot në një seancë me dyer të mbyllura, ku do të pyetet për një seri mesazhesh të shkëmbyera me zyrtarë të tjerë ku shprehte shqetësimin për veprimet e Shtëpisë së Bardhë. Zoti Taylor shkruajti se ishte “çmenduri të pezullohej asistenca për sigurinë në këmbim të ndihmës për një fushatë politike”.

Zv.Ndihmës Sekretarja e Mbrojtjes Laura Cooper, e cila ka mbuluar politikat për Rusinë dhe Ukrainën në Pentagon, pritet të dëshmojë të mërkurën.

Hetimi i udhëhequr nga demokratët filloi kur një informator nga radhët e shërbimeve të zbulimit i shprehu shqetësimin inspektorit të përgjithshëm për telefonatën e 25 korrikut mes Presidentit Trump dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskiy, ku duket se i bën thirrje zotit Zelenskiy për të hapur një hetim ndaj ish-nënpresidentit, i cili po konkuron tashmë për të marrë emërimin e demokratëve për zgjedhjet e vitit 2020.

Presidenti Trump ka aluduar se ishte zoti Biden që kërcënoi të tërhiqte garancitë për borxhin ukrainas, në rast se nuk ndalej një hetim i filluar ndaj kompanisë së gazit që kishte punësuar djalin e tij Hunter.