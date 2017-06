Shkodra në prag të zgjedhjeve të përgjithshme

Te dielën me 25 qershor, në Qarkun e Shkodrës do te votohet për të zgjedhur 11 deputetë, të cilët do të përfaqesojnë banorët e ketij qarku në parlamentin e ardhëshëm të Shqipërisë. Ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, që në këtë qark janë karakterizuar nga tencione të forta politike, fushata e tanishme është e qete, me shpalosje të ideve dhe programeve nga ana e kandidateve për deputetë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pëllumb Sulo, bisedoi me disa prej kandidatëve per deputetë dhe perrgatiti kroniken.