Shqipëri, numërimi, PS në avantazh të thellë

Në Shqipëri, kur janë numëruar afro 40 përqind e kutive të votimit, Partia socialiste e kryeministrit Edi Rama rezulton të jetë fituese e qartë e zgjedhjeve të së dielës duke siguruar e vetme kontrollin e shumicës së parlamentit. Socialistët, nga numërimi deri në orën 12.00, ka marrë 51.8 përqind të votave, ose 10.6 pikë më shumë krahasuar me rezultatin e vitit 2013. PS është në një avantazh të theksuar me Partinë Demokratike të udhëhequr nga Lulzim Basha, i cili kishte përfshirë në lista dhe drejtuesit e partive kryesore të djathta. PD nga të dhënat paraprake ka 29.2 përqind të votave, gati 1 pikë më posht se në 2013. Në rritje të ndjeshme Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila është rritur ndjeshëm me 4.3 pikë, duke u ngjitur në kuotën e 15.4 përqindëve. Në rritje prej gati 1.7 përqind rezulton dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, PDIU, e Shpëtim Idrizit që për momentin ka 4.3 përqind të votave.

Nga analiza e përqindjeve sipas qarqeve rezulton se PS pritet të marrë 76 deputetë, nga 65 në 2013, PD 40 nga 49 mandate që ka në parlamentin aktual. LSI forcohet dhe me 4 deputetë të tjerë duke u ngjitur në 20 vende. Tre mandate per PDIU-në e cila pavarësisht se është rritur në përqindje pritet të ketë një deputet më pak, duke qenë se në 2013 përfitoi nga fakti që ishte në koalicion me të djathtën. Një vend në parlament do të ketë dhe Partia Socialdemokrate, falë kandidimit në zonën e Shkodrës së deputetit Tom Doshi.