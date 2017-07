Kreu i PD, në garë dhe Patozi por me kushte

Në Shqipëri, deputeti Astrit Patozi, një nga emrat e rëndësishm të Partisë, ish nënkryetar i saj dhe ish kryetar i grupit parlamentar për një kohë të gjatë shpalli sot kandidatrën e tij për garën për zgjedhjen e kreut të Partisë Demokratike. “I shqetësuar për rezultatin dramatik te PD në këto zgjedhje dhe i bindur se ringritja e saj mund të ndodhë vetëm pas një procesi të ndershëm reflektimi dhe një gare të drejtë, jam këtu sot që të marr të gjitha përgjegjësitë e mia në funksion të këtij qëllimi”. Zoti Patozi tha se mbështetej “nga një numër shumë i madh anëtarësh dhe drejtuesish të PD ndër vite”, dhe se po hynte në garë “në kushtet e mosdaljes së një kandidature tjetër të vërtetë dhe serioze”, duke sulmuar në këtë mënyrë dhe kandidatin tjetër në garë Eduard Selami, i pari i cili shpalli zyrtarisht ambicjen e tij, menjëherë pasi u hap gara.

Por kandidimin e tij zoti Patozi e ka kushtëzuar me plotësimin e një sërë kushtesh, ndër të cilët i pari është “dorëheqja e menjëhershme dhe jo “ngrirja” e kryetarit Lulzim Basha si përgjegjësin kryesor të rezultatit zhgënjyes në këto zgjedhje. Vendosjen e tij në pozitën e çdo kandidati tjetër që do të futet në garë si kushti më minimal për paritet. Largimin e tij nga zyra, së bashku me stafin e vet dhe çlirimin e selisë nga prania e të gjithë kandidatëve, derisa të përfundojë procesi për zgjedhjen e kryetarit të ri të PD”. Zoti Patozi ka kërkuar gjithashtu “normalizimin statutor të procesit të garës duke bërë nul veprimet e deritanishme jo legjitime përmes vendimit të dy nënkryetarëve”, të cilët u autorizuan nga zoti Basha për organizimin e procesit zgjedhor brenda PD-ës.

Kandidati për kreun e partisë kërkon gjithashtu që “Sekretari i përgjithshëm duhet të marrë nën kontroll bazën e të dhënave të Partisë, duke garantuar rregullin e kahershëm në PD që të gjithë anëtarësimet e dy muajve të fundit dhe të gjitha anëtarësimet e bëra në kundërshtim me statutin të mos kenë të drejtën e votës në këto zgjedhje. Listat e zgjedhësve duhet t’u jepen kandidatëve jo më vonë se tre ditë nga shpallja e garës dhe ato duhet të publikohen. Kërkohet kohë e mjaftueshme për debate, analize e reflektimi si dhe koha e të bërit fushatë për të të gjithë kandidatët”.

Sipas zotit Patozi “Komisioni i organizimit dhe kontrollit të operacioneve elektorale duhet të kryesohet nga njëri prej sekretarëve funksionalë dhe duhet të hartojë dhe publikojë rregulloren e fushatës elektorale”, ndërsa propozon dhe “ngritjen e një komision për auditimin e procesit të garës në të gjitha elementët organizativ të saj”. Të dy komisionet, saktësoi zoti Patozi duhet të kenë në përbërje një përfaqësim të barabartë mes kandidatëve në garë.

Sipas zotit Patozi “këto kërkesa janë garancitë minimale që të shkohet në një proces të drejtë dhe gjithëpërfshirës në zgjedhjet e brendshme të PD. Ftoj zotin Basha – deklaroi ai - që të dalë mbi ambiciet e tij personale dhe të vendosë fatin dhe të ardhmen e PD mbi interesat e tij të momentit. Jam gati të punoj me të dhe me të tjerët për një garë reale që synon rimëkëmbjen e shpejtë të PD”. Por zoti Patozi paralajmëroi se “në rast se kërkesat tona të drejta për një garë reale nuk do të plotësohet ai do të marrë të gjitha përgjegjësitë për hedhjen në erë të të vetmes mundësi për nxjerrjen nga kriza të PD për shkak të atij vetë. Nëse kjo ndodh çdo anëtari të PD i lind e drejta të refuzojë dhe të mos lejojë me të gjitha mjetet demokratike, një farsë elektorale që synon grabitjen në tavolinë të mandatit të kryetarit nga zoti Basha”.

Sulmet dhe kritikat ndaj zotit Basha janë intensifikuar veçanërisht pas vendimit të tij për të mos dhënë dorëheqjen por për “të ngrirë të gjitha funksionet e tij organizative”. Një vendim i cili është vlerësuar si një masë që nuk ka asnjë mbështetje në statutin dhe rregullat e PD-ës. Zoti Basha deri më tani nuk ka reaguar ndaj kritikave të forta ndaj tij. I vetmi prononcim mbetet ai i pak ditëve më parë pas daljes së rezultatit të zgjedhjeve, ku ai mbrojti atë që e ka quajtur projekt për Republikën e re, për të cilin ai tha se do të ballafaqohej me demokratët. Sipas tij, do të jenë këta që do të përcaktojnë se ku ai ka gabuar dhe jo “ata që nuk punuan asnjë ditë për fitoren e Partisë Demokratike”, u shpreh ai duke ju përgjigjur kritikëve brenda partisë së tij.