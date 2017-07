Gara për kreun e PD, nis votimi

Në Shqipëri mbi 100 mijë anëtarë të Partisë demokratike janë thirrur sot për të votuar kryetarin e ardhshëm të tyre. Në garë janë vetëm dy kandidatë, drejtuesi aktual Lulzim Basha dhe zoti Eduard Selami. Votimet u hapën në orën 08.00 dhe sipas orarit do të duhen të mbyllen në mbrëmje në orën 19.00. Janë 73 komisione votimi në të 68 degët e PD-ës në të gjithë vendin.

I pari nga kandidatët në garë votoi në selinë qendrore të PD-ës zoti Selami. “Ka filluar një proces i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Partinë Demokratike, por edhe për Shqipërinë, për opozitën në përgjithësi dhe mbi të gjitha për të ardhmen tonë”, u shpreh ai duke shtuar se deri në orët e para procesi ka qenë i qetë. Zoti Selami, ka përsëritur gjatë gjithë fushatës se gara ka qenë e pabarabartë. Ai e theksoi këtë edhe sot. “Unë mendoj që gara e pabarabartë nuk mund të nxjerrë një rezultat klinikisht të drejtë. Por ato çka humbas në procedura, unë e fitoj në avantazhin që ka modeli im”, deklaroi ai duke shtuar se “jam i bindur që votimi i sotëm do ta bëjë më të bashkuar dhe do ta ringrejë Partinë Demokratike edhe një here, me shpresë për të ardhmen dhe Shqipërinë”.

Të njejtën bindje shprehu dhe rivali tjetër zoti Basha: “Jam i bindur se Partia Demokratike dhe demokratët dalin nga ky proces më të fortë, më të bashkuar dhe gati për t’u kthyer në forcën e vetme që përfaqëson të ardhmen e shpresën e çdo shqiptari të ndershëm në këtë vend”.

Zgjedhjet për kryetarin e PD-ës zhvillohen pas humbjes së thellë që kjo parti pësoi në zgjedhjet e 25 qershorit. Zëra të shumtë nga figura me peshë në partinë demokratike, kërkuan që në fillim dorëheqjen e zotit Basha duke e konsideruar procesin zgjedhor në parti si një farsë me një fitues të paracaktuar. Mbrëmë në një takim të organizuar në Tiranë, ish ministra dhe deputetë që nuk u përfshinë në listat e kandidatëve, i bënë thirrje demokratëve që të bojkotojnë votimin e sotëm, duke u deklaruar kundër edhe kandidatit tjetër Selami. Ky i fundit tha sot se është “i zhgënjyer nga kolegët e partisë, njerëz me kontribute, të cilët ofrojnë bojkotin. Demokracia është rreth alternativave, rreth konkurimit, demokracia është rreth votimit dhe bojkoti është i së kaluarës”.