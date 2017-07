Tiranë: Presidenti i ri i Republikës, Ilir Meta, u betua në parlament

Në Shqipëri Kryetari i ri i Shtetit, Ilir Meta, bëri sot betimin në parlament.

Pas një ceremonie të thjeshtë, ku u lexua betimi sipas Kushtetutës, Presidenti Meta u angazhua në detyrat e tij përmes një fjalimi, i cili përfshinte respektimin e Kushtetutës, reformat, marrëdhëniet me opozitën dhe rolin e Shqipërisë në rajon.

Zoti Meta u zgjodh në këtë post më 28 prill duke marrë 87 vota pro dhe dy kundër, në një seancë ku mungonte opozita e cila kishte bojkotuar parlamentin ndërsa protestonte duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Zoti Meta, 48 vjeç, është ndër politikanët me një karrierë shumë të gjatë. Ai ka mbuluar pozicione të rëndësishme ndër vite duke qenë dy herë Zëvendëskryeministër dhe ministër i Jashtëm, ndërsa në vitin 1999 u bë kryeministër në moshën 30 vjeçare.

Në vitin 2004 së bashku me përfaqësuesë të tjerë socialistë, ai u shkëput nga kjo parti për të themeluar Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke arritur të jetë i vetmi që të imponohet në skenën politike të vendit, me një parti të re, falë lëvizjeve shpesh herë të guximshme.

Në vitin 2009 ai befasoi me vendimin për të hyrë në koalicion me Partinë Demokratike. Ndërsa pak muaj para zgjedhjeve të 2013, ai do të dilte nga qeveria e ish kryeministrit Sali Berisha, për t’u bashkuar në koalicion me socialistët, duke u rikthyer sërish në pushtet me ta. Por dhe marrëdhëniet me socialistët pësuan një krisje të fortë, pas marrëveshjes që kryeministri Rama arriti me drejtuesin e opozitës Lulzim Basha, në 18 Maj, duke i dhënë fund krizës politike në vend. Kjo marrëveshje u pa si një përpjekje për reduktuar peshën e LSI-së e cila konsiderohej si një forcë përcaktuese në luftën për kontrollin e shumicës mes PS-ës dhe PD-ës.

Megjithëse dha dorëheqjen nga drejtimi i LSI-së, zoti Meta u përfshi në fushatën elektorale, duke sulmuar me tone të ashpra si socialistët me të cilët vazhdon të ndajë pushtetin, ashtu dhe opozitën e djathtë. LSI-ja mundi të marrë 19 mandate, 6 më shumë se në 2013, duke kaluar në opozitë pas ndarjes me PS-ën. Qëndrimet e zotit Meta gjatë fushatës kanë ngritur pikëpyetje mbi raportet e ardhshme mes qeverisë socialiste dhe Kreut të shtetit. Bashkëshortja e zotit Meta, Monika Kryemadhi u zgjodh pak javë më parë në krye të LSI-së.