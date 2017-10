Zgjedhjet e së dielës për pushtetin komunal në Kosovë po vlerësohen me nota pozitive nga njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, rezultatet ishin plot me befasi kryesisht në qytetet më të mëdha të vendit dhe ato do ta bëjnë edhe sfiduese konkurrencën në raundin e dytë.