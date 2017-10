Balotazhi në Maqedoni

Në Maqedoni po zhvillohet balotazhi në 35 komuna për kryetarë të tyre. Procesi ka shkuar kryesisht i qetë, ndërsa vëzhguesit njoftojnë për një rrahje në një komunë të Shkupit të banuar me popullatë rome. Raundi i dytë është i rëndësishëm në veçanti për shqiptarët me që shumcën e komunave në veri dhe perëndim të vendit do t’i drejtojnë shqiptarët.

Balotazhi i sotëm në 35 komuna të Maqedonisë do të nxjerrë fituesit e posteve të kryetarëve të këtyre komunave, pas një fushate mjaft të ashpër, të shoqëruar me një retorikë ofenduese dhe ku nuk kanë munguar as denigrimet.

Autoritetet përkatëse, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe policia thonë se procesi ka shkuar i qetë, ndërsa vëzhgues të organizatave joqeveritare thonë se kanë vërejtur parregullsi, por që duket të jenë më tepër të natyrës teknike, megjithëse thuhet të ketë patur edhe raste të votimit familjar, në zona rurale.

Duket se interesi i votuesve gjatë këtij raundi të ishte më i ulët se sa para dy javësh, në veçanti në vendbanimet shqiptare.

Gara e sotme zgjedhore është me rëndësi sidomos për qytetet e banuara me shumicë shqiptare, si Tetova, Gostivari, Struga, Dibra e madhe dhe Çairi i Shkupit, por dhe disa komuna të tjera rurale të cilat do të drejtohen nga shqiptarët.

Për këtë balotazh u bashkuan Aleanca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa për të mbështetur kandidatët e njëra tjetrës në këto komuna shqiptare kundër kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kjo e fundit megjithatë ka mbështetjen e Lidhjes Social Demokrate, përkatësisht edhe të votuesve maqedonas në shumicën e komunave të lartpërmendura.

Këto zgjedhje të politizuara kanë zgjuar interes edhe ne Bruksel dhe mbarëvajtja e tyre pritet ta diktojë rrugën e Maqedonisë drejt integrimit në strukturat euro-atlantike.

470 vëzhgues të huaj, të misionit ODIHR të Orgaznizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, të Asambleve të disa organizatave evropiane dhe nga ambasadat perëndmore në Shkup janë duke e ndjekur procesin si dhe mbi pesë mijë vëzhgues vendas, të organizatave joqevertitare.

Rezultatet e para pritet të shpallen sonte rreth mesnate nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ndërsa shtabet e vetë partive dhe kandidatëve në garë pak orë pas mbylljes së kutive të votimit poashtu i kanë të dhënat identike të rezultatit me ato të Komisionit të Zgjedhjeve