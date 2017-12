Shkup, gjykata merr në pyetje 6 deputetë të VMRO-së

Gjykata Penale në Shkup po merr në pyetje gjashtë deputetët e opozitës maqedonase të akuzuar për veprën “kërcënim terrorist ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë”, lidhur me përfshirjen e tyre në ngjarjet e dhunshme në parlamentin e Maqedonisë më 27 prill. Gjykata pritet të vendos nëse do të caktojë masën e paraburgimit prej tridhjetë ditësh, arrest shtëpie, apo ndonjë masë më të butë për ligjvënësit maqedonas. Por, vepra për të cilën akuzohen parashikon dënim me burg prej më së paku dhjetë vjetësh dhe pritjet janë që ata të dërgohen në paraburgim në pritje të gjykimit.

Parlamenti i vendit votoi të premten për heqjen e imunitetit të tyre.

Deputetët Kërsto Mukovski, Sasho Vasilevski, Zhaklina Peshevska, Lupço Arnaudov dhe Johan Tarçulovski të VMRO-së dhe Lupço Dimovski i Partisë Socialiste duken në një prej video-regjistrimeve të shërbimeve të parlamentit duke ua hapur dyert sulmuesve ose duke i udhëzuar ata pasi kishin kyrë në hapësirat e parlamentit se si të arrijnë në sallën ku ndodheshin deputetët e shumicës parlamentare.

Ligjvënësi i dyshuar Kërsto Mukoski u tha mjeteve të informimit se gjykata nuk ka argumente për paraburgim, ndërsa shtoi se “ia lë gjykatës të vendosë për këtë dhe se ai ka besim tek gjykata”.

Ndërkaq, njëri nga ta, Johan Tarçulovski ka qenë i akuzuar nga Tribunali i Hagës dhe ka vuajtur tetë vjet burg për shkak të krimit të kryer ndaj civilëve shqiptarë në fshatin Lubeten të Shkupit gjatë konfliktit t vitit 2001.

Në ngjarjet e 27 prillit më së keqi e pësoi Zoran Zaev, tash kryeministër dhe Ziadin Sela, kryetar i Aleancës për Shqiptarët, si dhe disa deputetë të tjerë të Lidhjes Social Demokrate.

Komuniteti ndërkombëtar ka inkurajuar hetime dhe dënimin e përgjegësve në një proces transparent dhe të drejtë gjyqësor.

Deri tash, mbi tridhjetë persona, ndër ta artistë të njohur maqedonas janë të akuzuar në lidhje me këto ngjarje.