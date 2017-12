Kosovë debat për çështjen e kufirit me Malin e Zi

Në Kosovë, Komisioni për shënimin e kufirit përsëriti qëndrimin se marrëveshja e arritur me Malin e Zi për shënimin e kufirit është e gabuar dhe e dëmton tërësinë tokësore të Kosovës. Gjatë një raportimi në komisionin parlamentar për politikë të jashtme, përfaqësuesit e këtij komisioni thanë se janë përgatitur për çdo përballje me këtë çështje, qoftë për rinegociim me Malin e Zi apo edhe në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit, nëse ndodhë që marrëveshja të dërgohet në atë gjykatë. Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e kufirit me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për qeverinë, e cila tashmë e ka dërguar projektligjin dhe gjetjet e komisionit të ri për shënimin e kufirit në parlament. Nga Prishtina njofton korrespodenti ynë, Leonat Shehu.