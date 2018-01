Në Kosovë, Albin Kurti tha se do të bashkëpunojë me të gjithë për interesin e lëvizjes Vetëvendosje. Ai i bëri këto komente gjatë shpalosjes së programit të tij si kandidati i vetëm për postin e kryetarit të kësaj lëvizjeje në një kohë kur ajo po përballet me krizën më të rëndë që nga formimi i saj. Shumë anëtarë të dorëhequr të Vetëvendosjes nuk morën pjesë gjatë paraqitjes së zotit Kurti.