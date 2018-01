Komisioni për punë të Jashtme i parlamentit të Kosovës dërgoi në kryesi projektligjin lidhur me marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi, një proces ky që tashmë i hap rrugë caktimit të seancës për këtë çështje. Por kjo marrëveshje vazhdon të përcillet me ndarje të thella dhe partitë që tashmë e kanë kundërshtuar mënyrën e arritjes së kësaj saj bën thirrje që të mos miratohet rrëzohet.