Francë, përplasen blerësit e "nutellës".

Në Francë, blerësit e “humbën durimin” kur një zinxhir supermarkesh uli ndjeshëm çmimin e kavanoza me Nutela, një çokollatë që përdorët për të lyer bukën.

Admiruesit e çokollatës me lajthi u përplasën me njëri-tjetrin kur supermarketet “Intermarché” e ulën çmimin e shitjes së saj me 70 për qind.

"U sollën si kafshë. Një grua e tërhoqën prej flokësh, një të moshuare i hodhën një kuti në kokë, një tjetër e kishte dorën me gjak", tha një klient për mediat franceze.

Videot e postuara në mediat sociale tregonin turma të mëdha me njerëz që kapnin sa shumë kavanoza me nutela të mundeshin.

Në disa dyqane, në veri të Francës, ishte e nevojshme ndërhyrja e policisë për shkak të përleshjeve mes klientëve.

Një punonjës i një dyqani i tha një gazete se kishte parë një klient me një sy të nxirë.