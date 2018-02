Deputeti i BDI-së Grubi, optimist për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit

Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Artan Grubi po shpreh optimizëm për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit me Greqinë dhe për perspektivën e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Grubi kiritikoi VMRO-DPMNE-në për pengesat për ligjin e gjuhëve, ndërsa përsa i takon përçarjeve mes partive shqiptare, bëri thirrje për pragmatizëm në strategjitë politike për rritjen e përfaqësimit në parlament. Me zotin Grubi, i cili ishte në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në Mëngjesin e Lutjeve dhe takime lidhur me çështjen e emrit, foli kolegia Keida Kostreci: