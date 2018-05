SHBA, zgjerohet hetimi mbi ndërhyrjen ruse

Departamenti i Drejtësisë do të zgjerojë hetimet lidhur me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, duke përfshirë dhe pretendimet e Donald Trumpit se FBI-ja kishte futur një informator për të përgjuar fushatën e tij presidenciale.

Njoftimi i Shtëpisë së Bardhë erdhi pas kërkesës së zotit Trump për një hetim dhe takimin e tij të zhvilluar dje me Zëvendës Prokurorin e Përgjithshëm Rod Rosenstein dhe drejtorin e FBI-së Christopher Wray.

Shtëpia e Bardhë tha gjithashtu se Departamenti i Drejtësisë do të punojë me udhëheqësit e Kongresit për të shqyrtuar dokumente "shumë sekrete", në lidhje me pretendimin e presidentit Trump.

Pas një takimi dje me presidentin Trump, zoti Rosenstein tha se "nëse dikush përgjon anëtarët e një fushate presidenciale për qëllime të papërshtatshme, ne duhet ta dimë dhe të ndërmarrim veprimet e duhura".

Ndërkohë, Prokurori i Posaçëm Robert Mueller po heton nëse zyrtarët e fushatës së zotit Trump kanë bërë një marrëveshje të fshehtë me Rusinë, duke ndërhyrë në fushatën e vitit 2016. Zoti Mueller po heton gjithashtu, nëse vetë zoti Trump ka penguar drejtësinë, duke shkarkuar ish-drejtorin e FBI-së James Comey, i cili po hetonte lidhur me akuzat.