A duhet të dëshmojë përkthyesja e Presidentit?

Në SHBA, ligjvënësit demokratë po përpiqen të detyrojnë një përkthyese të qeverisë për të dëshmuar rreth asaj që është diskutuar gjatë takimit kokë më kokë të Presidentit Donald Trump me udhëheqësin rus Vladimir Putin në Helsinki, megjithëse analistët ligjorë thonë se kjo nuk ka gjasa të ndodhë - përveç rastit nëse vetë presidenti e lejon këtë.

Trump dhe Putin u takuan privatisht për më shumë se dy orë të hënën në Helsinki.

Në takim ishin të pranishëm vetëm përkthyesit dhe hollësitë e asaj që u diskutua mbeten të panjohura.

Demokratët duan ta detyrojnë përkthyesen e qeverisë, Marina Gross, të dëshmojë përpara ligjvënësve, ndërkohë që republikanët po e bllokojnë përpjekjet e tyre.

Thirrja që përkthyesja të dëshmojë ngre pikëpyetje në lidhje me ligjshmërinë, privilegjin ekzekutiv dhe kodin etik për përkthyesit, të cilët krenohen me konfidencialitetin dhe me besimin që u jepet.

"Nuk ka asnjë precedent për të kërkuar që përkthyesja të detyrohet të dëshmojë," tha për Zërin e Amerikës studiuesi William Pomeranz.

Pomeranz, i cili është zëvendës drejtor i Institutit Kennan për Studimet e Avancuara Ruse të Qendrës Woodrow Wilson në Uashington, tha se ai nuk pret që përkthyesja të merret në pyetje nga Kongresi "veçanërisht për shkak se vetë synimi i takimit Trump-Putin ishte që të ishte një bisedë jashtë protokollit".