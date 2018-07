Pastori amerikan i burgosur në Turqi

Një pastor amerikan, i cili është burgosur në Turqi i akuzuar për terrorizëm dhe spiunazh, do të vendoset nën arrest shtëpie, njoftoi të mërkurën agjensia zyrtare turke Anadolu.



Burgosja dy vjeçare e pastorit evangjelist Andrew Brunson, nga Black Mountain i Karolinës së Veriut, ka tensionuar marrëdhëniet mes Turqisë dhe SHBA-së, të dy aleatëve në NATO.



Njoftimi për transferimin e tij vjen një javë pasi një gjykatë brenda një kompleksi burgu në qytetin perëndimor turk të Aliaga-s vendosi ta mbante zotin Brunson në burg, ndërsa ai gjykohej. Gjykata hodhi poshtë kërkesën e avokatit të zotit Brunson që ai të lirohej në pritje të rezultatit të gjykimit, që u shty deri më 12 tetor.



Është e paqartë se kur do të transferohet pastori amerikan.



Zoti Brunson akuzohet se ka ndihmuar rrjetin që Turqia fajëson për një grusht shteti të dështuar në vitin 2016 kundër Presidentit Rexhep Tajip Erdogan si dhe për mbështetje të militantëve kurdë të jashtëligjshëm.



Nëse dënohet pastori 50-vjeçar, i cili i mohon akuzat, mund të përballet me 35 vjet burg.