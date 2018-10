Tiranë: 27 arrestime nga 4 grupe kriminale të drogës në fundjavë

Policia shqiptare arrestoi këtë fundjavë në 12 qytete 27 persona, drejtues dhe anëtarë të 4 grupeve kriminale, të përfshirë në prodhimin e trafikun e drogës. Krahas arrestimeve të grupeve kriminale të skeduara nga Task Forca Speciale, u shpallën në kërkim 6 persona të tjerë dhe u kontrolluan 100 objekte të dyshuara.

Të dhënat i publikoi ministri i punëve të brendshme, Fatmir Xhafaj, teksa theksoi me një mesazh në rrjetet sociale se ky ishte “një operacion shembullor disaditor me disiplinë e profesionalizëm të lartë dhe asnjë rrjedhje informacioni”.

“Forca e Ligjit do të vazhdojë mbi gjithçka e mbi cilindo, e s'ndalet nga askush. Ky s'është show, por betejë reale me krimin e organizuar bashkë me agjencitë ligjzbatuese & partnerët ndërkombëtarë” - tha ministri Xhafaj.

Ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardi Veliu, tha se operacioni me 1 mijë e 500 forca u shtri në Shkodër, Has, Lezhë, Shijak, Elbasan, Durrës, Fier, Vlorë, Tiranë, Patos, Sarandë dhe Delvinë.

“U godit një laborator i përpunimit të heroinës në fshatin Brenog në Has, ku ndër të tjera janë sekuestruar 182.5 kg morfinë, e ndarë në 175 pako, 22 litra lëndë e lëngshme, të cilat përdoreshin për prodhimin e heroinës”- tha ai.

Mijëra orë përgjime, filmime, përgjime ambientale, vëzhgime me dron, mijëra faqe me shkresa dhe këmbim informacioni e korrespodencë me agjenci ligjzbatuese brenda e jashtë vendit.

“U ushtrua kontroll në banesën e shtetasit Mustaf Shuti në fshatin Brenogë, Has, ku u gjetën prekursorë për prodhimin e lëndës narkotike. U arrestuan në flagrancë 5 shtetas për veprat penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve", "Trafikim i narkotikëve”, "Prodhimi dhe fabrikimi i lëndëve narkotike”, në bashkëpunim, në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale, si dhe U shpallën në kërkim 4 persona: 2 shtetas turq, 1 kosovar dhe 1 shqiptar” - tha zoti Veliu.

Ai dha një mori detajesh për operacionin me 27 arrestime dhe 100 kontrolle banesash në Shijak, Delvinë, Fier, Tiranë, Fier, Elbasan, Shkodër.

Mes të arrestuarve janë edhe 3 punonjës policie të pikave kufitare, që ndihmonin largimin jashtë vendit të personave me veprimtari kriminale. Policia kapi edhe 3 pistoleta, 3 armë gjahu, çifte dhe fishekë, 1 shotgan, pajisje për presimin e lëndëve narkotike, 13 automjete dhe duzina me celularë.