Trump i vendosur për tërheqjen nga Siria

Presidenti Donald Trump nuk do të ndryshojë mendimin për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, tha shefi në detyrë i personelit të tij të djelën.

"Presidenti u ka thënë njerëzve që në fillim se ai nuk dëshiron që ne të qëndrojmë përgjithmonë në Siri", tha Mick Mulvaney për një program të rrjetit ABC.

"Ky është rezultati përfundimtar i gati dy vjet pune."

Kur u pyet në lidhje me dorëheqjen e sekretarit të Mbrojtjes Jim Mattis dhe të dërguarit të posaçëm të SHBA-së në koalicionin global që luftonte Shtetin Islamik Brett McGurk, Mulvaney tha se nuk është e pazakontë që anëtarët e kabinetit të japin dorëheqjen "mbi këto lloj mosmarrëveshjesh".

Dorëheqjet e zotit McGurk dhe Mattis erdhën pasi presidenti Trump deklaroi javën e shkuar se Shteti Islamik ishte mposhtur dhe se 2.000 trupat amerikane në Siri do të ktheheshin në atdhe.

Duke folur nga Çadi të dielën, Presidenti francez Emmanuel Macron tha se "i vjen keq" për vendimin e Trumpit për t'u tërhequr nga Siria.

"Të jesh një aleat do të thotë të luftohesh sup me sup," tha ai, duke i lavdëruar "sekretarin Mattis që po largohej, të cilin ai e quajti një" partner të besueshëm ".

Senatori nga Tenisi Bob Corker, kryetari i Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë, tha të dielën se ai ishte "trishtuar" nga vendimi, duke i quajtur Shtetet e Bashkuara "të pasigurta".

Të shtunën vonë, në një nga tweeter-at e shumta për këtë çështje Trumpi deklaroi se ai po sjell në atdhe trupat "të lumtur dhe të shëndetshëm" pas "asgjesimit të ISIS-it në Siri".