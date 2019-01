Presidenti Thaçi për tarifat ndaj Serbisë

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kritikoi të hënën këmbënguljen e qeverisë për të mos lëshuar pe përballë kërkesave amerikane dhe evropiane për heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe. Gjatë një konference për gazetarë, presidenti Thaçi tha se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë më të rëndësishme se sa çdo interes momental ndërsa bëri thirrje që Kosova të mos vendosë pengesa për bisedimet me Serbinë. Beogradi kushtëzon vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e tyre, ndërsa qeveria e Kosovës thekson se tarifat do të hiqen si pjesë e një marrëveshjeje me Serbinë për njohjen e ndërsjellë.