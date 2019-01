SHBA, pranë marrëveshjes për rihapjen e qeverisë

Presidenti Trump pritet të mbështesë një projekligj për financimin afatshkurtër të qeverisë, sipas burimeve të televizionit CBS që i referohen një zyrtari të lartë të administratës.

Zyrtari informoi CBS-n se debati lidhur me sigurinë në kufi do të vazhdojë, por financimi i përkohshëm për zgjidhjen e problemit do të siguronte pagesat për punonjësit federalë.

Pritet që në 1 e 30 me orën lokale të Uashingtonit Presidenti Trump të bëjë një deklaratë për median.

Njoftimi vjen ndërkohë që mbyllja e pjesshme e qeverisë ka hyrë në ditën e 35.