Administrata Trump heq sanksionet ndaj disa kompanive ruse

Administrata Trump i hoqi sanksionet ndaj firmave ruse me lidhje me oligarkun Oleg Deripaska, aleat i Presidentit rus Vladimir Putin, megjithë një shtytje nga ligjvënësit demokratë për t’i mbajtur sanksionet në fuqi.

Demokratët dhe disa republikanë, patën argumentuar se kompanitë në fjalë: gjigandi rus i aluminit Rusal, kompania simotër En+ Group dhe firma energjitike JSC EuroSibEnergo, ishin nën kontrollin e manjatit Deripaska.

Por Departamenti amerikan i Thesarit tha se firmat i kishin reduktuar aksionet “e drejtpërdrejta dhe jo të drejtpërdrejta” të Deripaskës në këto kompani dhe se ai nuk kishte më kontroll tek to. Departamenti tha se i kishte hequr sanksionet pasi ishte siguruar që shumica e drejtorëve të bordeve të kompanive En+ dhe Rusal do të ishin të pavarur, në mesin e tyre drejtues amerikanë dhe europianë, pa lidhje me Deripaskën.

Departameni i Thesarit thonte po ashtu përmes një deklarate, se kompanitë në fjalë kishin rënë dakord se do të lejonin që të kishte “një transparencë të madhe të Thesarit tek operacionet e tyre, si kontrolle të vazhdueshme financiare, certifikime dhe raportime të rregullta.”

Departmenti i Thesarit la në fuqi sanksionet personale ndaj Oleg Deripaskës.