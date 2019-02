Grupi i PD vendos djegien e mandateve

Në Shqipëri, grupi parlamentar i Partisë Demokratike iu përgjigj sot unanimisht propozimit të Kryetariot të partisë Lulzim Basha për djegien e mandateve të deputetëve. “Duke mbështetur plotësisht zgjidhjen politike të ofruar nga opozita e bashkuar të një qeverie tranzitore, të gatshme për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm, që do të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe zhbllokimin e procesit të integrimit europian të Shqipërisë dhe hapjes së negociatave me Bashkimin Europian, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të parakohshme parlamentare, vendosi unanimisht djegien e mandateve parlamentare të Partisë Demokratike në Kuvendin e dalë me votat e krimit dhe mafias në zgjedhjet e manipuluara të 25 qershorit 2017”, njoftoi zoti Basha në përfundim të mbledhjes e cila zgjati afro tre orë.

Në selinë e Partisë Demokratike, shkoi më vonë dhe drejtuesja e Lëvizjes socialiste për integrim, Monika Kryemadhi, partia e së cilës ka grupin e dytë më të madh të opozitës. Lsi ende nuk është shprehur se çfarë qëndrimi do të mbajë, dhe nëse do t’i bashkohet ose jo, vendimit ekstrem të marrë nga demokratët. Përmes statuseve në rrjetet sociale, disa deputetë të LSI-së janë shprehur në favor të lënies së mandateve. Megjithatë një vendim zyrtar pritet të merret pasdite.