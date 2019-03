Anti-semitizmi në Evropë

Ata kënduan Marsejezën, himnin kombëtar të Francës, ose kaluan një ditë të zymtë në varrezat e shkatërruara kohët e fundit në fshatin Quatzenheim të Alsasës, ku muajin e kaluar 96 varre u përdhosën me parrulla naziste. Mitingu i së dielës i qindra vetëve që dëshironin të shprehnin neverinë e tyre për këtë përdhosje, ishte i zymtë. Dhe u bë edhe më i zymtë nga lajmi i një akti tjetër vandalizmi një ditë më parë në Strasburg aty pranë, ku antisemitët vandalizuan një memorial që shënonte vendin e një sinagoge që u rrafshua nga Rinia e Hitlerit në shtator 1940, pasi rajoni ishte aneksuar nga Rajhu i Tretë i Gjermanisë. "Kush do të kishte menduar që do të ktheheshim në situatat që përjetuan prindërit e mi, kur unë nuk kisha lindur," i tha një person në moshë të mesme një gazetari në varrezë. "Jo, nuk mendova se mund të kthehej ajo kohë," shtoi ai me trishtim. Përplasja u shoqërua me frikë në ngjarjen e përkujtimit. Kjo nuk është një përzierje e pazakontë e ndjenjave këto ditë për komunitetet hebraike të Evropës, të cilët po përballen me një ringjallje alarmante në antisemitizmin, nga sulmet ndaj ndërtesave hebraike dhe vandalizmit në varrezat, deri te tallja dhe ngacmimi i ligjëruesve hebrenj, gazetarëve dhe biznesmenëve si dhe sulme fizike. Rritja e armiqësisë Në Hungari, qeveria e Viktor Orban është akuzuar se ka përdorur stereotipe anti-semite kundër filantropit hungarezo-amerikan George Soros.

Në dhjetor, një studim i Bashkimit Evropian zbuloi se qindra hebrenj në një duzinë shtetesh anëtare raportuan se abuzoheshin fizikisht ose verbalisht në vitin 2018. Më shumë se një e treta e 16,000 hebrenjve të anketuar thanë se ata shmangin ndjekjen e aktiviteteve hebraike nga frika e një sulmi të mundshëm. Nëntëdhjetë përqind e të anketuarve thanë se antisemitizmi po rritet. Edhe më alarmante për hebrenjtë e Evropës është se paragjykimet dhe keqpërdorimet antisemitike kanë shpërthyer nga skaji i ekstremit të djathtë ku përgjithësisht është kufizuar që nga viti 1945 dhe përkrahet nga populistët e krahut të majtë. Disa analistë kanë frikë se, ndërsa njerëzit e zakonshëm janë të ekspozuar ndaj një antisemitizmi më të hapur në të gjithë spektrin politik, ata gjithashtu do të fillojnë adoptimin e një jotolerance të ngjashme. Presidenti francez Emmanuel Macron muajin e kaluar në prag të vandalizmit në Quatzenheim, dhe pasi protestuesit rrahën një intelektual të shquar hebre gjatë një demonstrate në Paris, u zotua të "luftonte kundër antisemitizmit në të gjitha format e tij", duke thënë se antisemitizmi është "antiteza e Evropës". Por, meqë raportet nga Britania dhe Polonia tregojnë për një rishfaqje të antisemitizmit, shumë hebrenj të Evropës po pyesin nëse është antiteza - ose diçka thellë në përbërjen e kontinentit, ku antisemitizmi mund të gjurmohen në kohët mesjetare, dhe se çështja kurrë nuk mund të zgjidhet. Largim në masë Shumë hebrenj në Francë, bashkësia më e madhe hebraike e Evropës Perëndimore, që numëron më shumë se gjysmë milioni, po nxjerrin përfundimin se nuk mund të jetohet më kështu dhe po shesin pronat dhe largohen; mijëra kanë emigruar në Izrael vitet e fundit. Sipas autoriteteve francize, mes viteve 2017 dhe 2018, në Francë ka pasur një rritje prej 74 përqind të incidenteve anti-semite. Hebrenjtë në vendet e tjera të BE-së thonë gjithashtu se po mendojnë të bashkohen me eksodin. Më shumë se një e treta e të anketuarve hebrenj në një sondazh nga BE-ja thonë se e kanë konsideruar ikjen nga kontinenti, ku sot banojnë rreth 2,4 milionë hebrenj. Në Gjermani ka pasur një rritje prej 60 për qind në incidentet dhe ngacmimet antisemitike. Pse? Në Europë, nuk ka një konsensus se pse ka patur një rishfaqje të patologjisë së vjetër të shekullit për urrejtjen e hebrenjve. Disa tregojnë një klimë të përgjithshme të urrejtjes që po prek cilindo që konsiderohet ndryshe apo i huaj, duke argumentuar se hebrenjtë janë vetëm një nga shumë pakicat që i nënshtrohen abuzimit nga ekstremistët në 'jetën reale', si dhe në platformat e mediave sociale. Por me Holokaustin, gjatë të cilit nazistët masakruan në mënyrë sistematike gjashtë milionë hebrenj, duke peshuar rëndë në të kaluarën e Evropës, shpjegimi duket i papërshtatshëm, veçanërisht duke marrë parasysh përpjekjet e ndërmarra nga autoritetet që nga viti 1945 për të shpërndarë gjurmët e vazhdueshme të gjakut, mitet helmuese dhe stereotipizimin e vjetër që mbështesin antisemitizmin. Një ish rabin britanik, Jonathan Sacks, ka thënë se burimet e antisemitizmit janë thellë të rrënjosur në historinë evropiane, duke shtuar se hebrenjtë janë urryer si të pasur dhe të varfër, si për ruajtjen e traditës edhe për asimilimin, dhe të urryer se kanë qenë në ballë të komunizmit, por edhe për shkak se kanë ndihmuar kapitalistët. Disa i vendosin rrënjët në kulturën mesjetare; të tjerët në mendime konspirative rreth hebrenjve të fuqishëm që kanë shumë ndikim në media, financa dhe politikë; por të tjerët e shohin që fokusi është më pak i lidhur me të kaluarën dhe më e lidhur me anti-sionizmin dhe mosmiratimin e politikës izraelite ndaj palestinezëve, duke e lidhur me armiqësinë muslimane ndaj shtetit hebre.

Francis Bloch, drejtor i varrezës së Quatzenheim, thotë se ata që e lidhin valën aktuale të antisemitizmit me armiqësinë ndaj Izraelit, gabojnë. Ai thotë se Izraeli është duke u përdorur si një justifikim, dhe argumenton se antisemitizmi aktual "fshihet pas një diskursi anti-sionist".

Kjo duket të jetë përshtypja e tetë ligjvënësve britanikë, të cilët dhanë dorëheqjen muajin e kaluar nga Partia Laburiste, partia kryesore e opozitës në vend. Ata u ankuan se që nga zgjedhja në krye të partisë të Jeremy Corbyn, një anti-zionist i majtë i cili ka ndarë platforma me mohuesit e Holokaustit, ligjvënësit laburistë hebraikë i janë nënshtruar mashtrimeve dhe një fushatë ngacmimi antisemit që përfshin tallje dhe shpifje nga anëtarë të partisë, si dhe kërcënime të dhunës fizike.

Ndërsa ata pranojnë se disa nga incidentet më të mëdha të abuzimit anti-semitik kanë dalë nga debate të ashpra për Izraelin, ata gjithashtu thonë se anti-sionizmi është shndërruar shumë lehtë në antisemitizëm të dukshëm dhe stereotipizim të vjetër.

Majtas

Luciana Berger, një ligjvënëse hebreje, e cila u largua, tha se partia ishte bërë "institucionale anti-semite." Ajo dhe të tjerët thonë se Corbyn dhe

pasuesit e tij kanë ngritur anti-semitizëm duke nxjerrë teori të komplotit rreth "hebrenjve" financues që manipulojnë çështjet botërore.

Kjo pikëpamje ndahet nga sociologu britanik David Hirsh, një veteran i Partisë Laburiste, i cili këtë vit dha dërëheqjen për shkak të dështimit nga kryetari Corbyn për të trajtuar antisemitizmin. Në një libër të vitit 2017 të quajtur "Antisemitizmi i Majtë Bashkëkohor", Hirsh përshkruan atë që ai e sheh si një integrim të mendimit antisemitik në të majtë të spektrit politik që nga vitet 1980, me anti-sionizmin e stilit të vjetër.

Ai thotë se hebrenjtë e Evropës tani janë kërcënuar nga të dyja krahët populisti; të majtëtë e të djathtë të përfshirë në një lëvizje të zhurmshme urrejtjeje.