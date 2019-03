Parlamenti i Kosovës miratoi platformën e bisedimeve me Serbinë – reagime në Prishtinë dhe në Beograd

Me 61 vota për, parlamenti i Kosovës miratoi platformën për siç thuhet “dialogun për marrëveshjen përfundimtare ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë”.

Platforma synon siç thuhet të caktojë vijat e kuqe të Kosovës në bisedime dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura me Serbinë për të siguruar njohjen e pavarësisë së Kosovës.

Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli tha pas miratimit të platformës se vendi tashmë do të shkoj në bisedime më i fuqishëm.

“Kosova është gati të përballet në procesin e dialogut përfundimtar i cili do të thotë për ne vetëm ulëse në OKB, do të thotë shtetësi e plotë, sovranitet i plotë, pa asociacion me kompetenca ekzekutive dhe jo cenim të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit”, tha zoti Veseli.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se vendi tashmë është edhe më i gatshëm për bisedime me Serbinë.

​“Ne e vërtetojmë se jemi serioz për obligimet ndaj dialogut si Kosovë, kuptohet kemi edhe tema tjera (tarifat) por sa i përket kësaj pjese Kosova e ka vërtetuar se është e konsoliduar dhe e gatshme për dialog”,tha kryeministri Haradinaj.

Por, as platforma dhe as ekipi për bisedime nuk kanë siguruar konsensus politik në vend meqë opozita nuk është bërë pjesë e tyre, madje ajo bojkotoi debatin e sotëm duke theksuar se është kushtetuta e Kosovës ajo që rregullon çështjen e bisedimeve me Serbinë.

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, kritikoi partitë në pushtet dhe paralajmëroi dërgimin e ligjit për bisedimet në gjykatën kushtetuese.

“Ligji për dialog nuk ka bazë në kushtetutë, nuk mund të krijohen ekipe që janë të parapara në Kushtetutë dhe ligje të vendit, gjithashtu një platformë që buron nga ky ligj, pra ligji për dialog, ndërkohë që ligji për dialog ende nuk është në fuqi. Do të bashkërendojmë së bashku me pjesën tjetër të opozitës për të dërguar këtë ligj në gjykatë kushtetuese. Ligji është kundërkushtetues dhe unë besoj shumë që gjykata kushtetuese do ta shpall këtë ligj jo kushtetues dhe nuk do të ketë mundësi që të shkoj më përpara. Ligj për dialog është vetëm kushtetuta e vendit dhe vetëm aty parashihen trupat e nevojshëm që udhëheqin me të gjitha proceset në Kosovë, nuk mund të barten kompetencat kushtetuese dhe e ka qeveria obligim që të udhëheq me dialog”, tha zoti Hoti.

President serb mbledh të premten Këshillin e Sigurisë pas platformës së Prishtinës

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka ftuar për te premten në mëngjes takimin e Këshillit të Sigurisë, pas miratimit të platformës për bisedime nga parlamenti i Kosovës.

Një nga zyrtarët serb tha se miratimi i platformës “është gozhda e fundit në arkivolin e bisedimeve” dhe se me këtë veprim “Prishtina dëshmoi se është kundër bisedimeve”.

Procesi i bisedimeve mbetet i pezulluar për shkak se Beogradi kushtëzon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar.

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë pezullimin e tarifave në mënyrë që t’i hapet rrugë bisedimeve dhe arritjes së një marrëveshjeje, që shihet vështirë e arritshme për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të palëve.

Në një përpjekje për të nxitur palët që të ulen në tryezën e bisedimeve, të premten dhe të shtunën pritet të qëndrojë në Beograd dhe në Prishtinë, zëvendës sekretari amerikan i Shtetit, David Hale.

Në një intervistë për të përditshmen serbe Danas, zoti Hale ka thënë se nuk u takon Shteteve të Bashkuara që të “diktojnë përfundimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit”, Ai ka paralajmëruar edhe “mundësinë që gjatë këtij viti të arrihet një marrëveshje, nëse fillojnë bisedimet. Është koha që të marrin fund provokimet nga të dyja palët: të pezullohen tarifat, që Beogradi dhe Prishtina t’u kthehen bisedimeve të drejtuara nga Bashkimi Evropian dhe që të dyja palët të jenë të përcaktuara për paqe”, citohet të ketë thënë ai.

Zoti Hale është zyrtari më i lartë amerikan që kohët e fundit viziton Kosovën për të nxitur autoritetet që të hapin rrugën për vazhdimin e bisedimeve duke pezulluar tarifat ndaj mallrave serbe.

Javën që lamë pas, dy zyrtarë të lartë të Këshillit Kombëtar të Sigurisë, qëndruan për dy ditë në Kosovë për të siguruar pezullimin e tarifave ndërsa paralajmëruan shtimin masave ndëshkuese nëse Kosova vazhdon të refuzojë kërkesat e tilla.

Kërkesat amerikanë kanë nxitur përplasje të brendshme në Kosovë ndërmjet atyre që ngulin këmbë të dëgjohen këshillat amerikane dhe atyre që pohojnë se tarifat duhet të pezullohen vetëm me garanci për përfundimin e bisedimeve me Serbinë me njohje të ndërsjellë.