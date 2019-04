Prokurori i Përgjithshëm pritet të përballet me pyetje për hetimin e posaçëm

Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, William Barr del të martën para një nënkomisioni për caktimin e fondeve, ku pritet të përballet me pyetje lidhur me raportin e Prokurorit të Posaçëm, Robert Mueller lidhur me hetimin për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e vitit 2016.

Takimi nuk është për raportin e zotit Mueller dhe në një deklaratë të bërë publike paraprakisht, zoti Barr nuk e përmend atë.

Objektivi i seancës së sotme është projekt-buxheti i propozuar nga administrata e Presidentit Trump për Departamentin e Drejtësisë për vitin fiskal që fillon në tetor.

Por Prokurori i Përgjthshëm e vë theksin tek përpjekjet e Departamentit të Drejtësisë për të mbrojtur zgjedhjet e ardhshme nga ndërhyrjet e huaja, duke thënë se siguria e zgjedhjeve është një çështje kryesore për agjencinë.

"Unë besoj se vendi ynë duhet të përgjigjet ndaj çdo lloj ndërhyrjeje të huaj me masat më të forta dhe ne duhet të punojmë me partnerët në nivel shtetesh për të garantuar që infrastruktura e zgjedhjeve tona të jetë plotësisht e mbrojtur”, thotë ai.

Nisma të tjera për sigurinë kombëtare të përfshira në projekt-buxhet, kanë të bëjnë me përpjekjet kundër terrorizmit dhe kundërpërgjigjen ndaj sulmeve kibernetike.

Në deklaratën e zotit Barr përmenden 16 milionë dollarë për një program kontrolli për ata që duan të hyjnë ose të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara, diçka që ai thotë se do të ndihmojë qeverinë “të identifikojë terroristë, kriminelë dhe aktorë të tjerë me qëllime të këqija”.

Edhe masat e forta për imigracionin përbëjnë një pjesë të mirë të projekt-buxhetit, me një kërkesë prej 72 milionë dollarësh shtesë për sigurinë e kufirit dhe veprimtaritë për zbatimin e këtyre masave.