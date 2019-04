Tetovë, Ndahet nga jeta Alajdin Demiri

Alajdin Demiri, ish-kryetar i Komunës së Tetovës dhe ish-diplomat u nda nga jeta të premten në mbrëmje, në moshën 65 vjeçe. Sipas një njoftimi të familjes, zoti Demiri vdiq pas një sëmundjeje të shkurtër. Varrimi i tij u bë të shtunën në vendlindje, në Tetovë.

Ai u zgjodh kryetar i komunës së populluar me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut në vitin 1997 dhe pas pak muajsh qe arrestuar për shkak të vendosjes së flamurit shqiptar në shtizat e komunës. Për këtë, së bashku me kryetarin e Komunës së Gostivarit u dënuan me nga dy vjet burg dhe pas një kohe të vuajtjes së dënimit u amnistuan. Zoti Demiri qëndroi për një vit në krye të komunës.

Nga viti 2000 deri 2002 ishte ambasador i Maqedonisë në Zvicër. Më pas punoi në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, ndërsa u shqua si njohës i dinamikane politike dhe analist në mediat e vendit.