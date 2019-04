Shqipëri, lind “Bindja demokratike”

Në Shqipëri, ish emra të njohur të Partisë Demokratike dhe pjestarë të forumeve drejtuese të saj, themeluan sot partinë e re Bindja Demokratike (BD). Ata bënë rregjistrimin në Gjykatë dhe menjëherë më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit.

Kjo parti “ka lindur nga bindja e fortë e qytetarëve të lirë të këtij vendi për një projekt të ri politik. Bindja Demokratike është dhe do të jetë një ofertë serioze dhe tërësisht e pavarur, sa herë që të ketë zgjedhje në Shqipëri”, shpjegoi përmes një statusi të gjatë në Facebook, Astrit Patozi, ish numri 2 i Partisë Demokratike për një kohë të gjatë, nga vitit 2005 deri në 2013.

Zoti Patozi ishte një ndër figurat e shumta demokrate të cilat u lanë jashtë listës së kandidatëve në zgjedhjet e vitit 2017, nga kryetari Lulzim Basha. Ai është gjithashtu një nga kritikët më të fortë të drejtuesit të PD. Zoti Patozi, tentoi të sfidojë zotin Bashan ë garën për drejtimin e Partisë në vitin 2017, pas humbjes së rëndë elektorale të saj, por nuk u përfshi më pas në garë për shkak të “mungesës së garancive për një konkurrim të barabartë”. Së fundimi ai e cilësoi një gabim tejet të rëndë, vendimin e opozitës për t’u larguar nga parlamenti duke heqru dorë nga mandatet e deputetëve të saj. Sipas tij kjo ishte “një gafë e rëndë” e zotit Basha, dhe “një dhuratë” që po i bëhej kryeministrit Edi Rama.

“Ne jemi të bindur se Shqipëria sot po vuan pasojat e një polarizimi politik, që e ka zanafillën tek vrasja e demokracisë brenda dy partive të mëdha dhe tek konsolidimi i një sistemi mbytës, që garanton palët rivale për mosndëshkueshmëri dhe mbijetesë politike, kundër çdo projekti të ri”, shkruan zoti Patozi, sipas të cilit “sistemi ynë politik bazohet tek garancia që dy rivalët kryesorë në vend i kanë dhënë njëri tjetrit, për të nënshtruar çdo ide apo frymë demokratike brenda kampeve të tyre. Ilustrimi më i mirë për këtë ishte marrëveshja okulte e dy vjetëve më parë mes kryetarëve të dy partive të mëdha”.

Sipas zotit Patozi “fuqia e pakontrolluar e pushtetit të Edi Ramës, buron edhe nga pafuqia e opozitës zyrtare, sidomos nga pranimi prej saj i modelit të qeverisjes së partisë dhe më pas qeverisë. Opozita zyrtare e shikon pushtetin e Edi Ramës si model që mund ta shfrytëzojë për vete, kur t'i jepet rasti. Që do të thotë se ajo nuk e sulmon atë, por thjesht e lakmon. Ajo nuk do ta shembë atë model, por do që ta përvetësojë. Ajo nuk do të ndryshojë Shqipërinë, por do të ndryshojë vetëm pushtetin në këtë vend. Ndërsa ne jemi kategorikisht kundër kësaj”, shkruan zoti Patozi duke shtuar se “ne besojmë se Shqipëria qeveriset, ashtu siç administrohet partia. Nëse nuk bën zgjedhje të lira në parti, nuk mund të kërkosh zgjedhje të lira në Shqipëri. Nëse nuk lufton korrupsionin në parti, nuk mund ta luftosh atë në Shqipëri. Nësë nuk respekton një sistem vlerash në parti, nuk mund të respektosh elitat në Shqipëri”.

Partia Bindja Demokratike u rregjistrua për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore, ditën e fundit të skadimit të afatit ligjor. Ndërkohë që po sot, Partia Demokratike nënshkroi një marrëveshje me 7 parti të opozitës. Marrëveshja ka në thelb vendimin e marrë javën e shkuar nga PD, e cila shkon drejt bojkotimit të zgjedhjeve vendore. Dokumenti saktëson se partitë e opozitës “do të regjistrohen në zgjedhje vetëm pasi të jenë krijuar kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, duke shtuar më pas se “Rruga e vetme për të garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme është formimi i një Qeverie Tranzitore që të përgatisë zgjedhje të parakohshme parlamentare”, por dhe “zgjedhje të lira e të ndershme vendore”. Në të njejtën kohë, partitë opozitare “angazhohen të mos lejojnë asnjë farsë elektorale, të organizuar nga qeveria ilegjitime e Edi Ramës. Pamundësimi i mbajtjes së zgjedhjeve fasadë, të realizohet përmes përshkallëzimit të aksionit opozitar në të gjithë vendin”.

I pyetur pas nënshkrimit të marrëveshjes me aleatët, për partinë e porsalindur Bindja Demokratike zoti Basha tha se “gjeneza e të keqes ku ndodhemi janë zgjedhjet fallco, të diktuara nga krimi. Prandaj, nuk do të ketë më zgjedhje fallco, nuk do të ketë më parlament fallco, nuk do të ketë më qeveri fallco, nuk do të ketë më drejtësi fallco, natyrisht nuk do të ketë as opozitë fallco”.