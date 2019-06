Shqipëri: BE dhe OSBE dënuan dhunën ndaj organeve zgjedhore

Bashkimi Europian dënoi sot dhunën e çdo forme dhe deklaroi sot se qytetarët shqiptarë duhet të jenë në gjendje të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në mënyrë të rregullt dhe paqësore në votimet e 30 qershorit.

“Është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e të gjithë aktorëve politikë për të siguruar që veprimtaritë e votimit të mos pengohen” - theksoi BE-ja në deklaratën e publikuar sot.

Bashkimi kujtoi se demonstrata e 21 qershorit në Tiranë ishte e paqësore dhe të njëjtat parime dhe vlera demokratike duhen ruajtur këtë fundjavë.

“Çdo veprim i dhunshëm apo çdo formë nxitjeje për dhunë janë absolutisht të papranueshme në çfarëdo lloj rrethane. Të gjitha palët politike duhet të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin retorikën provokuese” - deklaroi BE-ja.

Bashkimi tha se procesi i votimit do të vëzhgohet nga një mision ndërkombëtar i drejtuar nga OSBE/ODIHR që përfshin vëzhgues nga disa vende anëtare të Bashkimit Europian.

“Të gjitha palët duhet të angazhohen në një dialog të mirëfilltë, sa më shpejt të jetë e mundur, për të kapërcyer situatën aktuale politike në mënyrë që t’i përqëndrojnë përpjekjet e tyre në mbështetjen dhe konsolidimin e përparimit të bërë nga Shqipëria deri tani në procesin e reformave në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian” – thuhet në deklaratë.

Ndërkohë, katër drejtuesit më të lartë të OSBE-së shprehën sot keqardhje për tensionin e vazhdueshëm politik në Shqipëri dhe dënuan sulmet e dhunshme ndaj organeve zgjedhore.

Kryetari i Radhës i OSBE-së dhe ministri i Jashtëm dhe për Çështjet Evropiane i Sllovakisë, Miroslav Lajčák, Sekretari i Përgjithshëm i OSBE-së, Thomas Greminger, Presidenti i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, George Tsereteli dhe Sekretari i Përgjithshëm i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së, Roberto Montella, publikuan një deklaratë të përbashkët, ku nxitin sërish të gjithë aktorët politikë të angazhohen në politika konstruktive, të respektojnë proceset demokratike të vendit dhe të tregojnë vetëpërmbajtje.

“Tani, më shumë se kurrë, është e domosdoshme që aktorët shqiptarë të punojnë së bashku për të kaluar ngërçin aktual, të angazhohen në dialog pa parakushte dhe të sigurojnë që zgjedhjet e kësaj të diele të zhvillohen paqësisht” – thuhet në deklaratën e OSBE-së.

Përfaqësuesit e saj nxitën gjithë aktorët të mbështetin shtetin e së drejtës, të respektojnë rolet kushtetuese të institucioneve demokratike përkatëse dhe të drejtat e njeriut, si dhe të shmangin dhunën.

“Si autorët ashtu edhe nxitësit e akteve të dhunshme do të jenë përgjegjës ligjërisht. U bëjmë thirrje institucioneve të zbatimit të ligjit të përdorin masa përpjestimore” - tha OSBE.

OSBE njeh të drejtën e shqiptarëve për mjetet e paqta të protestës, por dënon me forcë sulmet e dhunshme të kohëve të fundit kundër organeve të ngarkuara me organizimin e zgjedhjeve, në disa bashki në Shqipëri, ku u dëmtuan shkolla dhe material zgjedhore.

“Mosmarrëveshjet politike dhe administrative duhet të zgjidhen në përputhje me shtetin e së drejtës dhe proceset ligjore. Çdo përpjekje për të nxjerrë nga shinat procesin demokratik, përmes veprimeve të dhunshme, pengon përparimin e Shqipërisë dhe njollos reputacionin ndërkombëtar të vendit. Çdo shkelje ligjore e lidhur me zgjedhjet, përfshirë blerjen e votës, abuzimin me burimet publike dhe ushtrimin e presionit ndaj nëpunësit e sektorit publik sa u përket zgjedhjeve, duhet të ketë pasojat e duhura ligjore” - theksohet në deklaratën e sotme.

Drejtuesit e OSBE-së kujtuan miratimin njëzëri nga 56 shtetet pjesëmarrëse që Shqipëria të marrë Kryesinë e Radhës së OSBE-së në vitin 2020, me bindjen që Shqipëria do të përparojë, nëse në vend ushqehet një ndjenjë e pjekur përgjegjësie për përparimin dhe reputacionin e vendit.

“Pas 30 qershorit, OSBE-ja do të përkrahë fuqishëm përpjekjet e përtërira për reformë në vend, përfshirë reformën gjyqësore, në përputhje me kërkesat dhe aspiratat e popullit shqiptar” - thuhet në deklaratën e saj.