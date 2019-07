Protestuesit në Hong Kong, kritika për reagimin e policisë

Dhjetra njerëz të ulur në tokë në aeroportin e Hong Kongut të premten njoftonin vizitorët rreth demonstratave të fundit në këtë vend, disa prej të cilave shoqëruar me akte të rënda dhune.

Pamje filmike të xhiruara me telefona celular e që qarkullonin në mediat sociale tregonin se si persona që dyshohet se i përkisnin asaj që njihen si organizata kriminale me emrin “Trekendëshi”, sulmonin protestuesit me tuba e shufra hekuri në një stacion të metrosë në Hong Kong ditën e dielë.

Demonstruesit kritikuan reagimin e policisë lidhur me sulmet e kryera ndaj protestuesve pro-demokracisë.

Protestat u nxitën nga një ligj i cili parashikonte ekstradimin në Kinë për procese gjyqësore të banorëve të Hong Kongut të akuzuar për vepra penale. Protestuesit kërkonin gjithashtu kryerjen e reformave demokratike si dhe dhënien fund të kontrollit të ashpër të Pekinit, në këtë territor.

Shefja ekzekutive e Hong Kongut Carrie Lam, kërkoi ndjesë për trazirat që ka shkaktuar ligji për ekstradimit. Ajo fillimisht e pezulloi projekligjin e më e pas e anuloi plotësisht atë.