Presidenti Trump viziton Ohajon dhe Teksasin

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shkon sot në qytetit Dejton të Ohajos dhe në El Paso në Teksas. Vizitat e presidentit zhvillohen pas masakrave të fundjavës që lanë 31 të vrarë. Këto dy incidente me armë zjarri u pasuan me kritika ndaj retorikës së presidentit, të cilën shumë banorë e komentojnë si nxitëse të këtyre akteve të dhunshme. Disa banorë i kanë kërkuar presidentit të mos vizitojë këto dy komunitete:

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Hogan Gidley tha të martën se vizitat e presidentit Turmp në Dejton të Ohajos dhe El Paso të Teksasit, janë të ngjashme me vizitat që ai ka bërë në komunitete të tjera që janë goditur nga sulmet në masë. Presidenti bashkë me zonjën e parë do të takohen me ekipet e forcave të rendit dhe ndihmës së shpejtë si dhe me familjet e viktimave dhe të mbijetuarit.

“Presidenti do të shkojë në këto komunitete që të përcjellë pikëllimin e tij, të lutet me banorët, të shprehë ngushëllime, si dhe të shprehë mirënjohjen e tij për ata që rrezikuan jetën dhe që arritën ta ndalojnë sulmuesin aq shpejt”, tha dje zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Hogan Gidley.

Por vizitat e planifikuara kanë ngjallur ndjenja të përziera tek ata që vënë në pikëpyetje nëse presidenti ka legjitimitetin t’u lehtësojë dhimbjen komuniteteve që janë në zi, pas retorikës së tij që shpesh ndez gjakrat.

Në El Paso, një qytet me shumicë hispanike, banorët mbajnë zi për 22 jetët e humbura. Retorika kundër emigracionit e presidentit, ka bërë që disa banorë të shohin si të papranueshme praninë e zotit Trump.

“Ka mungesë respekti për emigrantët, për të gjithë emigrantët si puna jonë. Sepse ai mendon se ne po e pushtojmë tokën e tij. Por nuk është ashtu. Ne vijmë për një të ardhme më të mirë për familjen, asgjë më shumë”, shprehen Arturo dhe Rosi Ceniceros, banorë të El Pasos.

Të tjerë janë mirënjohës për vizitën e presidentit.

“E di që shumë politikanë në qytetin tonë nuk janë të lumtur për vizitën e tij, unë personalisht i uroj mirëseardhje. E vlerësoj shumë kohën që ai po rezervon që të vijë e të takojë banorët e El Pasos”, tha një banore tjetër e këtij qyteti.

Në Dejton, ku humbën jetën nëntë persona nga sulmi me armë në orët e para të së shtunës, kryetarja e bashkisë, demokratja Nan Whaley shprehet se do ta mirëpresë presidentin. që vjen nga radhët e partisë. Por ajo shton se komentet e tij pas sulmeve ishin të paqarta.

“Nuk e kuptoj se çfarë ka në mendje presidenti. Vetëm mund të shpresoj që si president i Shteteve të Bashkuara, ardhja e tij nënkupton se ai do të kontribuojë për të përmirësuar situatën sepse për këtë kemi nevojë,” tha kryetarja e bashkisë së Dejtonit, demokratja Nan Whaley.

Në fjalimin e së hënës për dy masakrat tronditëse, presidenti Trump foli për arsyet që shkaktuan masakrat, duke përfshirë sëmundjet mendore dhe dhunën e nxitur nga lojrat elektronike. Por ai shmangu rregulloret e buta që lejojnë blerjen lehtësisht të armëve të kalibrit të madh në SHBA.

“Jam e zhgënjyer nga komentet e tij. Janë të mangëta. Ai përmendi problemin e armëve një herë. Nëse analizon qëndrimet e presidentit mbi armët, sinqerisht më bën të mendoj se ai nuk ka bindje të qarta”, tha kryetarja e bashkisë së Dejtonit, Nan Whaley.

Pas Dejtonit, presidenti shkon në El Paso, ku 22 persona u vranë në një qendër tregtare. Njoftohet se personi i dyshuar si autor i sulmit, Patrick Crusius, kishte postuar në internet një mesazh supremacist orë përpara sulmit, në të cilin shprehet urrejtja e tij për hispanikët.

Zoti Trump në fjalimin e së hënës bëri thirrje të ndërpriten retorika të tilla, por ai vetë akuzohet për shrytëzimin e kësaj ideologjie në fjalimet ku zotohet për ndërtimin e murit në kufirin jugor që të pengojë ardhjen e emigrantëve të paligjshëm në SHBA, duke përfshirë këtu edhe fjalimin e tij nga El Paso në muajin shkurt.

Vizita e presidentit vjen në një kohë presioni ndaj republikanëve të Senatit amerikan që të miratojnë një ligj të propozuar nga demokratët që përfshin kontrollin e së kaluarës për blerësit e armëve, duke përfshirë edhe blerjet në internet dhe panaire.