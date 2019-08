Këshilltari Bolton diskuton në Kiev shqetësimet rreth praktikave të padrejta tregtare kineze

Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare John Bolton tha se gjatë vizitës në Kiev ka diskutuar me zyrtarët ukrainas shqetësimet e Uashingtonit rreth "praktikave të padrejta tregtare kineze".

I pyetur të mërkurën në lidhje me një blerje të mundshme nga Kina të kompanisë ukrainase të mbrojtjes Motor Sich, zoti Bolton tha se ai nuk dëshiron të diskutojë për kompani konkrete dhe se marrëveshje të tilla janë një çështje sovrane për Ukrainën, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.

Por ai e bëri të qartë se administrata amerikane nuk është dakord me një transaksion të tillë, duke u thënë gazetarëve: "Ne shtruam shqetësimet tona për ... praktikat e padrejta kineze të tregtisë, kërcënimet për sigurinë kombëtare që kemi parë në Shtetet e Bashkuara."

Në fillim të këtij muaji, media ukrainase njoftoi se dy kompani kineze kishin arritur një marrëveshje me koncernin ushtarak në pronësi të shtetit Ukroboronprom për të blerë së bashku firmën Motor Sich.

Firmat kineze, për të cilat besohet se janë të afërta me qeverinë e Pekinit, do të merrnin një paketë kontrolluese aksionesh, ndërsa Ukroboronprom do të kishte paketën bllokuese.