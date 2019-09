Kujtimet e hidhura në Raka

Raka që dikur ishte epiqendra e Shtetit Islamik të vetë-shpallur që sundoi mbi një pjesë të Sirisë dhe Irakut, po mëkëmbet ngadalë pas çlirimit megjithëse sulmet e papritura nga ekstremistët janë në rritje. Ekziston një frikë e vazhdueshme mes banorëve të Rakas se celulat e fjetura të ISIS-it do të ngrihen dhe do të hakmarren kundër atyre që tani po jetojnë në paqe me autoritetet që mposhtën militantët dhe i dhanë fund versionit të ashpër të Ligjit Islamik që udhëhiqte sundimin e tyre.

Uji i Eufratit vërshon mbi një shtrat të lumit në këtë qytet dikur të pushtuar.

"Raka, Siri. Ishte kryeqyteti i atij që militantët e Shtetit Islamik e quanin Kalifatin e tyre, një brez toke që përfshinte pjesë të Sirisë dhe Irakut".

Qyteti po rimëkëmbet ngadalë nga një luftë e ashpër për të dëbuar ekstremistët që sunduan Rakën për vite. Megjithatë, ndërsa rigjallërohet, ekziston një frikë e përhershme, ndërsa banorët thonë se sulmet po bëhen më të shpeshta dhe se ka celula të fjetura të ISIS-it që janë në pritje.

“Në aspektin ushtarak, janë mposhtur. Por ka ende celula të fjetura që janë të rrezikshme për njerëzit”, thotë Khalid Barkal, kryetar i Parlementit në Raka.

Kujtimet e regjimit të ashpër të ISIS-it janë ende të freskëta.

"Kur erdhën fillimisht, thanë "jemi myslimanë "dhe ne u besuam. Por ata arrestuan një person për vjedhje, dhe i prenë dorën në Sheshin Na’eem si dënim”, thotë Adbullahu, një banor i Rakës.

Sheshit Na’eem, ose Sheshit Hyjnor, iu vu nofka “Sheshi i Djallit” nën sundimin e ISIS-it, pasi kokat e prera të kriminelëve apo spiunëve të akuzuar vendoseshin të ngulura në një gardh për disa ditë me radhë.

Ky stadium futbolli ishte dikur një burg famëkeq, ndërsa kopshti i këtij muzeu është akoma i mbushur me mina.

Kopshti është mbyllur tani, stadiumi po pastrohet dhe gardhi në Sheshin Na'eem është zëvendësuar. Por këto ndryshime nuk kanë fshirë kujtimet e banorëve të Rakës dhe as nuk kanë lehtësuar frikën e tyre se militantët do të përpiqen të kthehen.